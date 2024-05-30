29 травня на пресконференції у Молдові Блінкен сказав, що Сполучені Штати "не заохочували і не дозволяли удари за межами України, але Україна повинна приймати власні рішення щодо найкращого способу ефективного захисту".

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США відповіли ескалацією на ескалацію

Ентоні Блінкен також додав, що Сполучені Штати "адаптувалися та пристосувалися" до мінливих умов на полі бою, і що, оскільки Росія проводить нову тактику "агресії" та "ескалації", він "впевнений, що ми продовжуватимемо це робити".

Немає жодних обмежень на використання Україною засобів протиповітряної оборони, наданих США, для збивання російських ракет або винищувачів над територією Росії, якщо вони становлять загрозу для України,

– сказав держсекретар США.

Західне видання повідомляє, що офіційні особи США раніше висловлювали занепокоєння українським чиновникам через атаки Києва на російську територію, іноді навіть втручаючись на етапі планування. Втім, ситуація наразі змінилась і американська влада дає все більше свободи у використанні своєї зброї проти Росії.

Які саме комплекси ППО може використовувати Україна Блінкен не уточнював, але очевидно, що це ЗРК Patriot. З усіх комплексів, переданих США в Україну тільки цей здатен виконувати подібні задачі.

Які переваги MIM-104 Patriot

Це основний зенітний ракетний комплекс Армії США. Основні складові ЗРК – це ракети повітряного перехоплення та високопродуктивна радарна система, здатна відстежувати цілі на відстані до 180 кілометрів. Дальність перехоплення цілі варіюється у залежності від різних факторів і може складати від 80 до 100 кілометрів. Висота перехоплення 24 кілометри при максимальній швидкості цілі до 2200 метрів за секунду.

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