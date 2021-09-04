Насколько ситуация в Афганистане осложнила визит Зеленского в США: Кулеба рассказал детали

Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в Афганистане не помешала Украине и США провести результативный президентский визит. По его словам, команда Владимира Зеленского довольна достигнутыми договоренностями.

Министр иностранных дел отметил, что обе стороны получили то, что хотели. Следовательно, переговоры стали "классическим примером win-win сотрудничества".

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Внимание США к Афганистану

Когда мы выходили на завершающую стадию подготовки визита президента в США, действительно, кое-где приходилось слышать, что, мол, Белому дому сейчас не до Украины, и для американской стороны поездка главы украинского государства в Вашингтон не ко времени,

– сказал глава МИД.

Внимание администрации президента Джо Байдена было сосредоточено на выводе американского военного контингента из Афганистана, эвакуации наиболее уязвимых категорий афганцев.

"Как вы знаете, мы впервые за 30 лет в Украине недавно приняли Стратегию внешней политики. Мы четко движемся по определенным ею приоритетам, и один из них – развитие отношений со стратегическими партнерами. Поэтому визит должен был успешно состояться при любой политической погоде", – подчеркнул дипломат.

Визит был очень продуктивным

Дмитрий Кулеба сообщил, что первый визит Владимира Зеленского по приглашению Джо Байдена был максимально продуктивным для обеих стран.

Глава Белого дома, руководство Госдепартамента США и Пентагона, несмотря на напряженный внутренний порядок дня, нашли время для предметного обсуждения ключевых вопросов стратегического партнерства Украины и США, поскольку наше государство является в приоритете американской внешней политики,

– продолжил министр.

По его словам, показательным является то, что общение украинского и американского лидеров длилось более двух часов, вместо одной, предусмотренной программой.

Их переговоры были откровенными, без дипломатических реверансов. И это в очередной раз подтверждает союзнический характер отношений Украины и США.

По итогам встречи было принято совместное заявление – беспрецедентный по объему и содержанию документ для украинско-американского диалога.

Глава МИД добавил, что совместное заявление зафиксировало:

позиции относительно общих ценностей и стратегических приоритетов;

конкретные инициативы в поддержку национальной безопасности Украины в сфере обороны, энергетики, климата, науки, технологий, инфраструктуры и здравоохранения.

О готовности Вашингтона и в дальнейшем поддерживать Украину свидетельствует также заключение во время визита почти двух десятков двусторонних документов, которые будут способствовать обеспечению безопасности, стабильного развития и экономического успеха нашей страны,

– подытожил дипломат.

Ситуация в Афганистане: что известно

Джо Байден принял решение вывести из Афганистана американских военных. Последний солдат армии США покинул страну 31 августа.

Однако еще 15 августа боевики движения "Талибан" захватили Кабул и установили свою власть в государстве. Они требовали иностранцев уехать.

Террористы заявили, об "освобождении" афганского государства. Талибы уже начали формировать новое правительство, в которое войдут их лидеры.

Из-за ситуации в Афганистане встречу президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена предварительно планировали на 30 августа, затем ее перенесли дважды

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