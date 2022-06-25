Однако сможет ли он достичь целей и втянуть Беларусь в войну – есть сомнения. Об этом 24 каналу сказал российский журналист Игорь Яковенко.

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Это наследие сталинского режима. В его времена существовало огромное подразделение Судоплатова – целая диверсионная школа, которая уничтожала инакомыслящих и оппонентов Сталина по всему миру,

– сказал спикер.

Лукашенко является рационалистом

По мнению Яковенко, несмотря на свое "глуповатое" поведение, самопровозглашенный президент Беларуси очень рационален.

"Он очень хорошо чувствует власть и понимает, что поддержки в своей стране не имеет. Если он сейчас вооружит определенное количество людей и отправит их в Украину, то есть вероятность, что эти люди не захотят там погибать, а вернутся и свергнут Лукашенко. Я думаю, он ее просчитывает, – сказал журналист.

Он добавил, что Лукашенко удавалось водить за нос и Путина, и Запад, и собственный народ. "Лишь на третьем десятке лет этого тотального обмана что-то пошло не так. И то он усидел", – заметил спикер.

"Я думаю, что устраивать пожар в собственном доме он не будет. Зато Путин может прибегнуть к терактам, а вот согласует ли он их с Лукашенко – неизвестно", – отметил Яковенко.

Он ненавидит Украину

Лукашенко с легкостью может предоставить свою территорию для обстрела Украины, ведь он ужасно ее ненавидит. А вот отправлять войска – это очень маловероятно.

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