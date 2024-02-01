Его наследство любого будет тянуть на дно: может ли Путин готовить себе преемника

Неожиданно в информационном пространстве начала часто появляться старшая дочь российского президента Мария Воронцова. В связи с этим возникли слухи о том, что, возможно, Марию готовят к определенному процессу – якобы она может стать преемником Владимира Путина.

Есть версии якобы Владимир Путин пытается ввести наследственную монархию. Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, однако он отметил, что вряд ли это удастся реализовать.

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Путин не готов к преемнику

Идея о том, что якобы Путин готовит преемника, чужда этому человеку. Ведь для диктатора оторваться от власти означает оторваться от жизни.

Маловероятно, что дочь российского президента станет его преемником. Наследство Путина любого будет тянуть на дно, поэтому его преемник должен будет немедленно отцепиться от него,

– сказал Яковенко.

Следующему президенту страны-агрессора нужно будет сделать так, как обычно делают все российские правители, которые начинают во всех бедах обвинять своих предшественников. Именно так поступил, например, Никита Хрущев, когда во всем обвинил Иосифа Сталина, Леонид Брежнев обвинял Хрущева, Михаил Горбачев – Брежнева, Борис Ельцин – Горбачева.

Путин не обвинял ни в чем, лично Ельцина, но все время во всем обвинял период его правления. У меня нет никаких сомнений, что если Россия сохранится и если вместо диктатора будет какой-то правитель, то он прекратит войну и во всем будет обвинять Путина,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Яковенко добавил, если Путин к этому времени, конечно, еще будет жив, что очень маловероятно, то, несомненно, благодаря усилиям его преемника отправится в Гаагу.

Президентские выборы в России в 2024 году: что известно

Российский диктатор Владимир Путин 8 декабря заявил, что будет участвовать в президентских "выборах" в 2024 году. Во время церемонии к так называемому "Дню героев отечества" в России Путин заявил, что пойдет на новый срок, потому что сегодня "иначе нельзя".

Центризбирком России зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на президентских выборах, которые должны состояться 15 – 17 марта. Отметим, что впервые Путин возглавил Кремль еще в 2000 году. То есть сейчас диктатор баллотируется уже на пятый срок.

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов отметил, что отношение к Путину со стороны российского народа изменилось за последние годы. Сейчас у Путина есть большие проблемы, ведь война, которую он развязал в Украине, не имеет такой уж большой поддержки среди россиян, как считается.