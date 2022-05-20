Настала ночь – началась охота: Рыцари Зимнего Похода показали, как пылает вражеский танк

Российским оккупантам на украинской земле не будет покоя ни днем, ни ночью. И уничтожить их могут в любое время.

Именно это в очередной раз подтвердили бойцы из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Они опубликовали видео уничтожения вражеского танка из воздуха.

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Уничтожили его с помощью двух ракет, сброшенных на него с беспилотника сверху. После попадания сразу произошел мощный взрыв, тоже попавший на видео.

"Наступает ночь. Охота на рашистов продолжается. Очередной z-танк хорошо пылает от работы Рыцарей Зимнего Похода", – подписали свое видео украинские военные.

Видео уничтожения вражеского танка

*если видео не открывается, его можно просмотреть по ссылке

Они не указывают место, где у российских оккупантов на еще один танк стало меньше. Это делается для того, чтобы не выдавать свои позиции на передовой. Следовательно, враг не знает, откуда и когда им "прилетит" от украинских защитников. А это может произойти как днем, так и ночью. Так что покоя оккупантам не стоит ждать никогда.

Также неизвестно, какой именно танк был уничтожен. За 85 дней войны, которая началась с российского вторжения 24 февраля, украинские военные уничтожили 1254 вражеских танка. По состоянию на 19 мая было известно о 28,5 тысяч убитых оккупантов. Погиб ли экипаж танка в этом случае – тоже не указано.

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Стоит отметить, что количество выбитых оккупантов и уничтоженной вражеской техники зависит от того, насколько оккупанты пытаются идти вперед. Украинская армия только начала получать необходимое тяжелое вооружение для того, чтобы иметь возможность идти в контрнаступление. Следовательно, пока украинские защитники вынуждены больше обороняться, разными способами уничтожая вражескую технику. Хотя на некоторых участках фронта уже происходит контрнаступление украинцев.

В этом помогают именно беспилотники. Они могут выступить как корректировщиками огня для артиллерии с воздуха, так и самостоятельной боевой единицей, сбрасывающей бомбы сверху на оккупантов (как в этом случае). Но необходимо соответствующее обеспечение.