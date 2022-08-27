Настанет день, когда враг погибнет, – Зеленский поздравил с Днем авиации и показал сильные кадры

В последнюю субботу августа Украина отмечает День авиации. К поздравлению тех, кто защищает небо Украины, присоединился президент Украины Владимир Зеленский.

Поздравление авиаторам Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале. Он отметил, что вскоре настанет день, когда наши защитники полностью уничтожат российских оккупантов, ворвавшихся на украинские земли.

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Владимир Зеленский поздравил украинских авиаторов

Президент Украины в очередной раз напомнил, что в Украине идет жестокая война, а наши защитники шаг за шагом уничтожают потенциал оккупантов. Он пожелал как можно скорее выгнать россиян с наших земель.

Наступит день, когда враг погибнет и в Запорожье, и на юге, и на востоке страны, и в Крыму. Оккупанты погибнут, как роса на солнце, и наша оборона есть и будет этим солнцем. С Днем авиации Украины,

– говорится в поздравлении Зеленского.

История мировой авиации тесно связана с Украиной . В 1910 году в небо поднялся первый украинский самолет. Его сконструировал киевский инженер-конструктор, профессор Киевского политехнического института Александр Кудашев.

Зеленский поздравил с Днем авиации и показал сильные кадры / Фото телеграма Владимира Зеленского

Кто еще поздравил украинских защитников с Днем авиации

Начальник авиации Воздушных Сил ВС Украины бригадный генерал Сергей Голубцов в своем поздравлении отметил, что с начала полномасштабного вторжения, украинские авиаторы дают достойный отпор оккупантам. Они защищают родную землю порой ценой собственной жизни. Голубцов заверил, что врагу не удастся сломить дух украинского народа, нашу волю к победе, к свободе и жизни в цивилизованном мире. А украинские летчики готовы быстро осваивать современные многофункциональные самолеты.

Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук также выразил поздравления. Он обратил внимание на то, что за время отражения широкомасштабной российской агрессии 18 летчиков Воздушных Сил получили высшее звание Героя Украины, еще сотни – удостоены высоких государственных наград. Он подчеркнул, что мы будем помнить тех, кто отдал свою жизнь и выразил благодарность тем, кто остается в строю.

Поздравление опубликовал и Андрей Ермак. Руководитель ОП подчеркнул, что наша авиация – это короли неба, которых боятся враги и уважают украинцы.

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