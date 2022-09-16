Настоящая цель Турции – Чубаров о роли Эрдогана в войне против Украины

Турецкое общество привыкло решать все свои проблемы и вопросы исключительно демократическими способами, это продолжается еще со времен Ататюрка, развившего такую культуру. За последние десятилетия именно такое поведение у турок является постоянным, это проявляется и в политической культуре также.

Об этом в эксклюзивном стриме для 24 канала рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он также отметил, чтобы не было – Турция будет выходить на общеевропейский путь развития.

Читайте также Путин просил Эрдогана не участвовать в Крымской платформе, – Джемилев

По моему глубокому убеждению, какие бы сейчас не возникли вызовы перед Турцией, но эта страна никогда не будет в глубоком союзе с россией,

– говорит Чубаров.

"Это все тактические моменты и у Турции есть задача по усилению своих соседей по Черному морю, чтобы избегать прямого противостояния с россией", – убежден он.

По мнению главы Меджилиса крымскотатарского народа, чем более государства из черноморского бассейна будут сильнее, тем меньшую роль получит россия. "Это настоящая цель Турции, поэтому она до конца будет поддерживать Украину, Румынию и все другие страны", – резюмирует Рефат Чубаров.

Полный стрим с Рефатом Чубаровым: смотрите видео

Репрессионная машина кремля в оккупированном Крыму