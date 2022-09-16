Про це у ексклюзивному стрімі для 24 каналу розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він також зазначив, щоб не було – Туреччина виходитиме на загальноєвропейський шлях розвитку.

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На моє глибоке переконання, які б зараз не постали виклики перед Туреччиною, але ця країна ніколи не буде у глибокому союзі із росією,

– каже Чубаров.

"Це все тактичні моменти і у Туреччини є завдання із посилення своїх сусідів по Чорному морю, аби уникати прямого протистояння із росією", – переконаний він.

На думку глави Меджилісу кримськотатарського народу, чим більше держави із чорноморського басейну будуть сильними, тим меншу роль отримає росія. "Це справжня мета Туреччини, тож вона до останку підтримуватиме Україну, Румунію та всі інші країни", – резюмує Рефат Чубаров.

Повний стрім із Рефатом Чубаровим: дивіться відео

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