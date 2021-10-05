Настоящая связь папы и сына, – щемящая история усыновления благодаря музыке

История семьи Яцкив – это не только рассказ об усыновлении, это семья, которую создала музыка. Галина и Андрей познакомились в музыкальном училище и тогда все началось.

Учились Галина и Андрей на разных факультетах и отделах. Они бы не имели, где встречаться, но встречались. Андрей Яцкив сказал: "Во всем виновата музыка".

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Супруги не думали об усыновлении

Андрей никогда не задумывался о планировании. У них с женой была очень активная художественная, гастрольная жизнь.

"Мы были такими самодостаточными сами для себя и в семье, и отдельно как творческие единицы, что у нас не было каких-то специальных размышлений о том, как оно должно быть завтра", – рассказал Андрей Яцкив.

Все началось, когда жена уже стала заведующей Лапаевской школы. По словам Галины Яцкив, в их школу тогда начали приглашать детей из семейного дома "Покрова", на Николая. Их было немного и жили они еще в жилых комнатках при церкви Покрова.

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Директор подошла к Андрею и сказала, что дети все время приезжают, то стоило бы поехать к ним с концертом. Так и случилось.

"И тут оно включилось. Это был тот момент, когда мы делали фотосессию. Мы поставили детей, стали за ними, я раздал инструменты, была куча свирелей – каждому что-то дал. Маленькому мальчику я дал флейту пана и мы сделали фотографию", – вспомнил Андрей.

Тогда мужчина еще не думал об усыновлении вообще. Он знал, что есть дети, не имеющие родителей, но лишь тогда осознал не просто как понятие слово сирота, а осознал реальное положение вещей – в чем дети нуждаются, чем они живут.

Я тогда пришел с фотографией, и показываю, вот есть такой маленький мальчик. Мы бы хотели с ним подружиться, посмотреть, кто он, может мы его и в семью возьмем,

– рассказал Андрей Яцкив.

Андрей Яцкив: "Я действительно почувствовал ту связь папы и сына"

Мужчине объяснили, что мальчику уже 14 лет. Стоит добавить, что между фотографией и моментом, когда Галина и Андрей пришли в дом – прошло 3 года. В то же время Галина вспомнила как тогда к ним вышел Володя.

"Я помню, у меня тогда был момент, когда была травма от футбола, и вот меня позвали и говорят:" Ты где-то видел этих людей, знаешь кто они?"Сказал, что, наверное, по телевизору, может они известны. Все тогда посмеялись, и так мы познакомились с родителями", – вспомнил Володя.



Галина и Андрей предложили учить музыке детей / Фото из фейсбука Андрея Яцкива

Андрей Яцкив рассказал о прогулке одним зимним днем – было скользко, они гуляли и кидались снежками.

Меня повалили, забросали снегом, тогда я действительно почувствовал ту связь папы и сына, это было так непосредственно. Но на самом же деле следующий шаг, это выбор ребенка,

– отметил мужчина.

Галина рассказала, что у супругов было желание взять Володю в свою семью, однако Володя очень долго думал, идти ли к ним.

"Я не знаю, почему я тогда так сказал. Я тогда уже несколько лет жил в доме, у меня в комнате были ребята моего возраста, это было весело. Я не хотел с тем расставаться. Может, боялся или не понимал. Но я тогда не захотел идти к родителям", – сказал Володя.

Отношения с Русланом наладились благодаря музыке

Однако Андрей Яцкив отметил, что супруги не очень волновались такими обстоятельствами, ведь понимали, что ребенок должен сам выбрать. Поэтому директору детского дома предложили, что могут приходить как волонтеры и учить детей музыке.

"Ко мне пришли все дети, и я говорю: "Кто на чем хочет играть?" Я взял ручку и начал записывать: свирель, скрипка, баян. Список себе написал и подумал, что вот у меня будет оркестр. Музыкальная составляющая этих отношений как раз и стала мостиком, через который у нас появился Руслан", – рассказал мужчина.



Руслан согласился жить с семьей / Фото из фейсбука Галины Яцкив

За пол года существования этого оркестра супруги обратили внимание на Руслана. Мальчику тогда понравилась свирель. Поэтому Андрей написал ему ноты и оставил музыкальный инструмент.

"Прихожу через неделю, говорю: "Русланчик, а где свирель, а он за спиной держит и говорит, что разбил и склеил, но она после этого уже такого хорошего звука не имела", – вспомнил Андрей Яцкив.

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Руслан признался, думал, что Андрей не заметит, что свирель сломана. Однако мужчина услышал, поэтому тот уже должен что-то объяснить.

Я тогда еще подумал, вот кому такое счастье попадется,

– сказал Андрей.

Галина рассказала, что однажды с Русланом пообщались прямо на улице, женщина спросила, хочет ли он жить у них.

"Он сказал "да". И я помню, он к нам еще приходил, я спрашиваю: "Что бы ты хотел такого вкусного поесть?" А он: "Жареные кабачки". Мы тогда накупили их и жарили, он был так счастлив", – вспомнила Галина Яцкив.



Супруги понимали, что выбор ребенка – важен / Фото из фейсбука Андрея Яцкива

Галина Яцкив: "Я плакала, а дети кричали"

Когда Руслана забирали, то все было официально, все знали, что Руслан идет в семью. Галина рассказала, что когда они приехали, Русланчик стоял у окна и махал, что он готов. Тогда ему упаковали две сумки, он нес под мышкой игру – футбол, и шапку ушанку.

И та шапка меня так умилила, это единственная ценность, которая у ребенка была еще неизвестно с каких времен. Он ее так нес, а я плакала, а дети кричали: "госпожа Галина и господин Андрей, заберите еще нас",

– рассказала женщина.

Вскоре супругам сказали, что Володя – на футбольном поле, он очень грустный, то стоит ему что-то сказать. Андрей и Галина пошли туда, Володя как раз играл в футбол. Его спросили, можно ли к нему приезжать и хочет ли он их видеть. Тогда мальчик ответил "да".



Супруги сразу поняли, что детей у них будет двое / Фото из фейсбука Галины Яцкив

Андрей Яцкив сказал, что они с женой хотели только одного ребенка, но уже тогда поняли – их будет двое.

"Я даже думал, вырасту и построю дом, где будут жить дети-сироты, чтобы у них были такие любящие воспитатели как были у меня", – признался Руслан.

Я благодарен родителям за все. За все духовные и материальные блага, которые они мне дают, за все то время, пока я у них есть,

– сказал Володя.

В Библии есть послание Иакова, и там в конце первой главы есть небольшой стишок, написано, что истинное благочестие перед Богом есть у сирот и вдов в их скорбях, рассказал Андрей Яцкив.

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