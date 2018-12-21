"Настоящая битва впереди": Порошенко отреагировал на продление антироссийских санкций

Президент Украины прокомментировал продление Советом Евросоюза экономических санкций против России. Глава государства надеется, что цена агрессии Кремля и дальше будет расти.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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24 канал писал, что европейские санкции, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами, будут действовать еще шесть месяцев – еще до 31 июля 2019 года.

Символично, что в канун Рождества и Нового года Совет ЕС принял решение о продлении экономических секторальных санкций против России из-за агрессии на Донбассе. После моих встреч в Брюсселе на полях Европейского Совета на прошлой неделе верил, что проукраинское единство в ЕС остается непоколебимым, а цена агрессии для Кремля и дальше будет расти,

– пишет Порошенко.

При этом Президент Украины отметил, что Кремль готовится к следующим шагам.

"Однако, настоящая битва еще впереди, потому что Кремль активно готовится к следующему избирательному году, а именно попытке реванша в Украине и созданию Европой альтернативных ценностей. Должны укреплять наше единство и солидарность во имя мира и безопасности на европейском континенте", – говорится в сообщении.

Напомним, 13 декабря президент Европейского совета Дональд Туск заявил о продлении экономических санкций против России. Аргументировал он это тем, что в ЕС не увидели прогресса по минским договоренностям. Кроме того, 19 декабря управление внешних активов Министерства финансов США решило ввести новые санкции в ответ на постоянное пренебрежение Россией международных норм.