"Справжня битва попереду": Порошенко відреагував на продовження антиросійських санкцій

Президент України прокоментував продовження Радою Євросоюзу економічних санкцій проти Росії. Глава держави сподівається, що ціна агресії Кремля і надалі зростатиме.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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24 канал писав, що європейські санкції, пов'язані з банківським, фінансовим та енергетичним секторами, матимуть силу ще шість місяців – ще до 31 липня 2019 року.

Символічно, що напередодні Різдва і Нового року Рада ЄС ухвалила рішення щодо подовження економічних та секторальних санкцій проти Росії за агресію на Донбасі. Після моїх зустрічей у Брюсселі на полях Європейської Ради минулого тижня вірив, що проукраїнська єдність в ЄС залишається непохитною, а ціна агресії для Кремля і далі зростатиме,

– пише Порошенко.

При цьому Президент України зазначив, що Кремль готується до наступних кроків.

"Однак, справжня битва ще попереду, бо Кремль активно готується до наступного виборчого року, а саме спроби реваншу в Україні та створення Європи альтернативних цінностей. Маємо зміцнювати нашу єдність та солідарність в ім'я миру та безпеки на європейському континенті", – мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 грудня президент Європейської ради Дональд Туск заявив про продовження економічних санкцій проти Росії. Аргументував він це тим, що у ЄС не побачили прогресу по мінських домовленостях. Окрім того, 19 грудня управління зовнішніх активів Міністерства фінансів США вирішило ввести нові санкції у відповідь на постійне нехтування Росією міжнародних норм.