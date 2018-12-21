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      "Справжня битва попереду": Порошенко відреагував на продовження антиросійських санкцій

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      Порошенко відреагував на продовження антиросійських санкцій
      Порошенко відреагував на продовження антиросійських санкцій / 24 Канал

      Президент України прокоментував продовження Радою Євросоюзу економічних санкцій проти Росії. Глава держави сподівається, що ціна агресії Кремля і надалі зростатиме.

      Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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      24 канал писав, що європейські санкції, пов'язані з банківським, фінансовим та енергетичним секторами, матимуть силу ще шість місяців – ще до 31 липня 2019 року.

      Символічно, що напередодні Різдва і Нового року Рада ЄС ухвалила рішення щодо подовження економічних та секторальних санкцій проти Росії за агресію на Донбасі. Після моїх зустрічей у Брюсселі на полях Європейської Ради минулого тижня вірив, що проукраїнська єдність в ЄС залишається непохитною, а ціна агресії для Кремля і далі зростатиме,
      – пише Порошенко.

      При цьому Президент України зазначив, що Кремль готується до наступних кроків.

      "Однак, справжня битва ще попереду, бо Кремль активно готується до наступного виборчого року, а саме спроби реваншу в Україні та створення Європи альтернативних цінностей. Маємо зміцнювати нашу єдність та солідарність в ім'я миру та безпеки на європейському континенті", – мовиться у повідомленні. 

      Нагадаємо, 13 грудня президент Європейської ради Дональд Туск заявив про продовження економічних санкцій проти Росії. Аргументував він це тим, що у ЄС не побачили прогресу по мінських домовленостях. Окрім того, 19 грудня управління зовнішніх активів Міністерства фінансів США вирішило ввести нові санкції у відповідь на постійне нехтування Росією міжнародних норм. 

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Новини Росії Петро Порошенко Санкції Війна на Донбасі Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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