Был оккупант и нет оккупанта: украинские воины в Мариуполе превращают россиян в удобрение

Украинские военные, защищающие Мариуполь, продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины не оставляют врагу никаких шансов.

Об этом сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко. В своих социальных сетях 29 апреля он обнародовал уникальное видео уличных сражений в районе завода "Азовсталь".

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Обычно мы видим только ток-ток-бойцов с пустыми окнами. Здесь реальные последствия попыток российских морпехов атаковать "Азов" и наших морпехов. Был оккупант и нет оккупанта,

– отметил чиновник.

Петр Андрющенко подчеркнул: "Наши защитники самые лучшие. Превращают российскую элиту в удобрение".

Ситуация в Мариуполе: коротко