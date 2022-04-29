Был оккупант и нет оккупанта: украинские воины в Мариуполе превращают россиян в удобрение
29 апреля 2022 , 15:11Читати новину українською
Источник:Петр Андрющенко в телеграме
Украинские военные, защищающие Мариуполь, продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины не оставляют врагу никаких шансов.
Об этом сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко. В своих социальных сетях 29 апреля он обнародовал уникальное видео уличных сражений в районе завода "Азовсталь".
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Обычно мы видим только ток-ток-бойцов с пустыми окнами. Здесь реальные последствия попыток российских морпехов атаковать "Азов" и наших морпехов. Был оккупант и нет оккупанта,
– отметил чиновник.
Петр Андрющенко подчеркнул: "Наши защитники самые лучшие. Превращают российскую элиту в удобрение".
Ситуация в Мариуполе: коротко
- Украинские военные и гражданские около двух месяцев находятся в блокаде в Мариуполе. От вражеских обстрелов они укрываются на металлургическом заводе "Азовсталь".
- Капитан Святослав Паламар – заместитель командира полка "Азов" – 28 апреля сообщил, что в течение ночи российские оккупанты сбросили на комбинат более 50 авиабомб.
- Воины, героически обороняющие город, призвали мир признать войну России против Украины геноцидом.