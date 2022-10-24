Сигнал для Путина: после мобилизации в России выросли напряжение и страх, ухудшились настроения

Пока в Кремле сочиняют басни, что "все идет по плану" и рассказывают о мифическом успехе оккупантов, настроения россиян постепенно ухудшаются. Вырос процент людей, испытывающих страх и раздражение.

Исследование провел российский аналитический центр. Результаты свидетельствуют о том, что сильный стресс россияне почувствовали после объявления о частичной мобилизации.

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Еще в июне 2022 года, пока оккупанты в Украине совершали жуткие преступления, о прекрасном настроении заявляли 15% респондентов. Однако мобилизация снизила этот показатель до 7%. Между тем количество респондентов, которые чувствуют себя "нормально", сократилось с 65% до 45%.

Также россияне чувствуют:

напряжение и раздражение (32%);

страх и тоску (15%).

Аналитики заметили, что столь резкого массового ухудшения настроения не фиксировались за все годы исследований. Кроме того, вырос процент людей, которые сомневаются в завтрашнем дне.

В то же время делать хоть что-нибудь, чтобы изменить свою жизнь, россияне, очевидно, не планируют. "Пушечное мясо" в большинстве своем послушно едет на войну, чтобы пополнить ряды "двухсотых".

Россиянин скрывается от "могилизации" в лесу

В то же время фиксируют случаи, когда россияне пытаются избежать "могилизации" и спасти свою жизнь. В частности, в сети опубликовали историю айтишника, который, чтобы его не забрали на войну, уже месяц живет в лесу. Мужчина заявил, что "никого мы не защищаем, конечно же, а нападаем".

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