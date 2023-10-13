За неделю возводят укрепления: как россияне на оккупированных территориях готовятся к обороне

Наступление Вооруженных сил Украины продолжается и постепенно двигается вперед. В то же время россияне, несмотря на нехватку времени, продолжают возводить укрепления в тылу. Враг бесполезно надеется, что это поможет удержать захваченные территории.

Об этом 24 Каналу сказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко, отметив, что с начала вторжения россияне ни на мгновение не прекращали строить оборонительные сооружения.

Читайте также Возможности есть всегда: как на боевые действия повлияет изменение погодных условий

Российские военные сомневаются

Россияне пытаются защитить свои рубежи, в частности, вокруг Токмака и Васильевки, ожидая наступательных действий украинских бойцов.

Если предыдущие укрепления возводились 1,5 года, то эти – в течение нескольких недель. Качество этих укреплений соответствующее,

– отметил Лышенко.

В пропагандистских сюжетах оккупанты рассказывают о воображаемой "победе". Коллаборанты говорят, что якобы украинское контрнаступление уже закончилось и наступательных действий больше не будет.

В то же время российские военные, выехавшие с линии разграничения, сомневаются в способности удерживать оккупированные территории. Армия России несет большие потери, не успевая восстанавливать подразделения. У новых солдат, перебрасываемых на Запорожское направление, нет времени для боевой слаженности.

"Их сразу бросают в окопы. Эта ситуация деморализует вражеское войско. Настолько это глобальные настроения и чем это закончится, покажет время. Но, к сожалению, пока имеющихся резервов россиянам достаточно для того, чтобы проводить ротации и удерживать рубежи", – сказал депутат Запорожской областного совета.

Что говорят оккупанты о наступлении Украины: смотрите видео

Паспортизация и призыв в ряды оккупационной армии

В первую очередь, под мобилизацию на оккупированных территориях попали те, кто добровольно согласился и получил российские паспорта.

Известна ситуация, когда в Днепрорудном для того, чтобы получить должность мастера смены, мужчина согласился на сотрудничество и добровольно получил паспорт. Сейчас этот человек мобилизован и воюет,

– добавил Лышенко.

Российские оккупационные войска и их администрации понимают разницу между людьми, которые получили паспорт добровольно и согласились на сотрудничество, и теми, кто под давлением вынужден был получить так называемый документ.

Мобилизация людей, которых принудили взять паспорт агрессора, крайне неэффективна. Ведь эти люди могут передавать информацию ВСУ и склонны к дезертирству.

Ситуация на Запорожском направлении: последние новости