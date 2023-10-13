Про це 24 Каналу сказав депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко, зауваживши, що від початку вторгнення росіяни ні на мить не припиняли зводити оборонні споруди.

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Російські військові мають великі сумніви

Росіяни намагаються захистити свої рубежі, зокрема, навколо Токмака та Василівки, очікуючи наступальних дій українських бійців.

Якщо попередні укріплення зводилися 1,5 року, то ці – протягом декількох тижнів. Якість цих укріплень відповідна,

– зазначив Лишенко.

У пропагандистських сюжетах окупанти розповідають про уявну "перемогу". Колаборанти кажуть, що нібито український контрнаступ вже закінчився і наступальних дій більше не буде.

Водночас російські військових, які виїхали з лінії розмежування, мають великі сумніви щодо спроможності утримувати окуповані території. Армія Росії зазнає великих втрат, не встигаючи відновлювати підрозділи. Нові солдати, яких перекидають на Запорізький напрямок, не мають часу для бойового злагодження.

"Їх відразу кидають в окопи. Ця ситуація деморалізує вороже військо. Настільки це глобальні настрої та чим це закінчиться, покаже час. Але, на жаль, поки що наявних резервів росіянам достатньо для того, аби проводити ротації та утримувати рубежі", – мовив депутат Запорізької обласної ради.

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Паспортизація та призов до лав окупаційної армії

Насамперед під мобілізацію на окупованих територіях потрапили ті, хто добровільно погодився та отримав російські паспорти.

Відома ситуація, коли у Дніпрорудному для того, щоб отримати посаду майстра зміни, чоловік погодився на співпрацю і добровільно отримав паспорт. Зараз ця людина мобілізована й воює,

– додав Лишенко.

Російські окупаційні війська та їхні адміністрації чітко розуміють різницю між людьми, які отримали паспорт добровільно та погодилися на співпрацю, та тими, хто під тиском змушений був отримати так званий документ.

Мобілізація людей, яких примусили взяти паспорт агресора, вкрай неефективна. Адже ці люди можуть передавати інформацію ЗСУ та схильні до дезертирства.

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