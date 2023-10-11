Впродовж останнього тижня окупанти почали вкидувати інформацію, що начебто "залишають Токмак". Однак там вибудувана міцна оборона. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров, зауваживши, що у росіян все ж є слабке місце.

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Дуже важливий напрямок для ЗСУ

Росіяни вибудували потужну фортифікацію довкола Токмака, що на Запоріжжі. І хоч лунають повідомлення, що вони начебто планують відійти з міста, на практиці все має інший вигляд.

Все ж я думаю, критичними зонами у війні на сьогодні є трикутних Роботине – Вербове – Новопрокопівка і східні фланги. Там вирішуватиметься доля закінчення осінньої кампанії. Там росіяни сильно виснажені,

– зазначив Юрій Федоров.

Основна боротьба на Запорізькому напрямку зараз ведеться на флангах. І саме там окупанти зосередили потужні сили, зокрема там базуються дві десантно-штурмові дивізії. Втім протягом останнього тижня у телеграм-каналах так званих російських "воєнкорів" скаржаться на поганий стан військових.

"Дивізії втомились, втрачають боєздатність, а заміни немає. Є велике запитання, чому росіяни йдуть в наступ на Східному фронті, а не укріплюють напрямок на Токмак", – зауважив військовий експерт.

Хоч, звісно, росіяни вдаватимуться до звичної тактики і мінуватимуть підходи до Токмака.

Юрій Федоров про ситуацію на Запорізькому напрямку: дивитись відео

Залізниця – слабке місце

Важливо зазначити, що, судячи з повідомлень останнім часом, до Токмака уже дістає артилерійський вогонь. Ним можна серйозно пошкодити залізничний вузол там.

У Токмаку сходяться дві залізничні дороги – на схід та захід. Якщо його знищити чи принаймні пошкодити, тоді логістика російська буде дуже ускладнена,

– зауважив Федоров.

Фактично, це означає, що пропускна система постачання росіян від Токмака до інших окупованих частин Запорізької та Херсонської області буде порушеною або знищеною. Це, своєю чергою, призведе до серйозного знищення боєздатності росіян на цих напрямках.

Ситуація на Запорізькому напрямку: що відомо