Планируют ли российские элиты избавиться от Путина в ближайшее время

Среди российской элиты и общества растет недовольство и внутренняя готовность покончить с войной. Впрочем, риск слишком велик, а шанс на успех низкий.

Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. Он считает, что в ближайшее время радикальных изменений в России не будет.

Интересно На это тратятся миллиарды долларов: насколько реально физически ликвидировать Путина

"Они не готовы сгорать в топке ядерной войны"

Сейчас нет признаков очевидного ухудшения ситуации для Владимира Путина, чтобы элиты поняли, что от него можно избавиться. Несмотря на то, что внутри российского общества накапливается революционный потенциал.

Каждый надеется, что кто-то другой что-то сделает и все это остановит. Впрочем, в результате никто ничего не делает,

– отметил российский оппозиционный политтехнолог.

Народ думает, мол, а что мы можем, когда силовики лояльны Владимиру Путину, а элиты сплочены вокруг него. В то же время сами элиты внутри не в восторге от действий диктатора и хотели бы, чтобы он куда-то исчез.

Возможно, какие-то сумасшедшие z-патриоты и готовы сгорать в топке ядерной войны, но точно не российские элиты. Это же не самураи, которые спят и видят, как героически погибнуть в битве с врагом. Они пошли во власть с конкретной целью – конвертировать административный ресурс, который им достался, в деньги,

– сказал Галлямов.

По его словам, на самом деле российские элиты не имеют ничего общего с тем, чего хочет Путин, поэтому им не нравится все, что сейчас происходит. Они анализируют истории с Евгением Пригожиным, или председателем совета директоров нефтяных компаний, который выпал из окна, и делают вывод, что дергаться страшно.

К слову, генерал США в отставке, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус отметил, что Путин уже устранил всех, кто мог бы ему противостоять. Поэтому сейчас в России каждый, кто занимает руководящую должность, верный диктатору, ведь они получили свое кресло прежде всего благодаря лояльности к Путину, а уже потом учитывая уровень их компетенции.