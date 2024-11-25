Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин, заметив, что это едва ли не самая большая часть расходов главы Кремля. Он предположил, возможно ли уничтожить Путина в нынешних условиях.

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Все не так просто

Один из способов ликвидации военного преступника – удар ракетой. Напомним, что в Курской области ракетами Storm Shadow поражено подземный военный объект, что привело к потерям среди российских и северокорейских военных.

Впрочем, Путин живет в бункерах и мало кому известно, как они построены. Возможно, бункеры Путина построены на глубине 50 метров и их даже ядерный взрыв не разрушит.

Очевидно, что ликвидировать Путина можно только дистанционно. Например, его могут отравить, или сделать что-то такое, что не требует подступа к телу,

– отметил Фейгин.

Однако задача это не из самых легких, поскольку охране диктатора уделяется особое внимание и тратятся миллиарды долларов. В течение года расходы могут доходить до десятков миллиардов.

Обратите внимание! Ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян отметил, что у Путина множество бункеров по всей территории России, а запас этих бункеров рассчитан на 200 лет войны.

Главная задача охраны российского президента сосредоточена в руках федеральной службы охраны. Штатная численность структуры составляет около 50 – 60 тысяч человек. Они все рассредоточены по разным регионам России.

Например, когда Путин летит в Китай, то по его маршруту в диспетчерские приходят все сотрудники и отслеживают, чтобы все было безопасно. Тысячи людей привлечены просто к пролету диктатора. А в домах, мимо которых проезжает Путин, сидят сотрудники фсо. Они даже заходят в квартиры, взбираются на крыши и т.д,

– сказал российский правозащитник.

Владимир Путин сам создал эти взаимонеподчиненные в руководстве структуры, в частности фсб, фсо, чтобы он всегда имел возможность перекрестного получения информации и одновременно обеспечения своей защиты.

Просто так ликвидировать Путина невозможно. Он этим очень озабочен. Вряд ли его окружение может на что-то намекать или сделать. После убийства Евгения Пригожина, я думаю, что сделали очень жесткую чистку во всех силовых ведомствах,

– добавил Фейгин.

Напомним, в июне 2023 года главарь ЧВК "Вагнера" объявил демарш против российского военного руководства, в частности против министра обороны России Сергея Шойгу. Восстание удалось подавить после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Позже, 23 августа, произошла авиакатастрофа, в которой погибло все руководство ЧВК "Вагнера", в том числе и Пригожин. По словам представителей западной разведки, убийство готовилось два месяца и было одобрено доверенным лицом российского президента Николаем Патрушевым.