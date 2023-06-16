Наступают сразу на нескольких направлениях, – Маляр о контрнаступлении Сил обороны на Юге

Украинские военные продолжают освобождать земли нашего государства от российских оккупантов. Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что на Юге Украины наши войска наступают сразу на нескольких направлениях.

Маляр также уточнила, что на Юге Силы обороны имеют тактический успех. Кроме того, наши бойцы не потеряли ни одной позиции на фронте.

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Маляр рассказала о ситуации с наступлением ВСУ на Юге

Замглавы Минобороны подчеркнула, что в южных областях нашей страны украинская армия ведет активные наступательные действия. В этих направлениях Силы обороны постепенно освобождают населенные пункты и закрепляются.

Постепенно продвигаются вперед. По состоянию на сейчас до 2 километров (уволили ВСУ – 24 Канал) по каждому направлению,

– отметила Маляр.

Несмотря на это, она подчеркнула, что на Бердянском и Мариупольском направлениях россияне стягивают войска с других направлений и увеличивают огневое влияние. Украинские защитники также сталкиваются со сплошным заминированием полей, которые закладывают оккупанты.

Маляр отметила, что в настоящее время Силы обороны проводят как наступательные, так и оборонные операции. В частности, наши войска действуют в условиях авиационного и артиллерийского превосходства врага.

Что сейчас происходит на восточных рубежах обороны Украины

Анна Маляр рассказала, что на Востоке российская армия пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций. Кроме того, враг ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, в частности на Лиманском.

По словам заместителя главы Минобороны, на Бахмутском направлении интенсивность боевых действий несколько снизилась. Несмотря на это, наши войска продолжают наступать на отдельных участках, занимая господствующие высоты на подступах к городу-крепости.

"Враг прилагает все усилия, чтобы остановить наступательные действия наших Сил обороны", – подчеркнула она.

Напоследок Маляр заметила, что на востоке противник сейчас держит значительное количество сил. Также россияне продолжают наращивать свою группировку, перемещая на Бахмутское направление дополнительные подразделения по другим направлениям.

Что известно о наступательных действиях ВСУ