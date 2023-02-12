Об этом 24 Канала рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он убежден, что активизация россиян на востоке – это то наступление, которого все ждали.
Смотрите также Для финализации войны нужно уничтожать по 5 тысяч кафиров ежедневно, – Подоляк
Гудков вспомнил недавнее поражение россиян под Угледаром. Он убежден, что наступательного потенциала у российской армии совсем не осталось.
На самом деле не наступление русских войск, а отступление началось,
– заметил оппозиционер.
"Переломный момент наступил"
По словам Гудкова, российские генералы могут только воровать, "откатывать, пилить, услужить, заглядывать преданно в глаза и ничего другого делать не научились", иначе ситуация была бы несколько сложнее.
Российский оппозиционер уверен, что на фронте переломный момент уже настал. Весной украинские вооруженные силы будут наступать, а российская армия ни к чему не готова, и ее бросят генералы.
Гудков о возможностях российской армии: смотреть видео
Война закончится победой Украины
Гудков убежден, что 2023 год станет годом окончания войны. Она обязательно закончится победой Украины. Может быть несколько хуже вариант – к концу 2023 года российская армия обессилится и будет вынуждена капитулировать.
Я другого сценария не вижу, не понимаю, как можно увеличить возможности российской армии, если она все свое оружие и весь боевой потенциал почти потратила, а украинская армия его только наращивает.
– добавил говорящий.
Ситуация на Восточном направлении тяжелая
- На восточном участке фронта враг сосредоточил большую часть личного состава своих войск – говорится о сотнях тысяч солдат.
- Существенно усилилось противостояние на Бахмутском направлении. По свидетельству военных, вагнеровцев в основном заменили российские регулярные части, которые сейчас совершают штурмовые действия на украинские оборонные позиции.
- Спикер Восточной группировки Вооруженных сил Сергей Череватый сообщил о том, что каждый день потери оккупантов там идут на сотни.