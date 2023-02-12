Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він переконаний, що активізація росіян на сході – це і є той наступ, якого всі чекали.

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Гудков згадав нещодавню поразку росіян під Вугледаром. Він переконаний, що наступального потенціалу в російській армії зовсім не залишилось.

Насправді не наступ російських військ, а відступ почався,

– зауважив опозиціонер.

"Переломний момент настав"

За словами Гудкова, російські генерали можуть лише красти, "відкатувати, пиляти, прислужуватися, заглядати віддано в очі і нічого іншого робити не навчилися", інакше ситуація була б дещо складнішою.

Російський опозиціонер впевнений, що на фронті переломний момент уже настав. Весною українські збройні сили будуть наступати, натомість російська армія ні до чого не готова, і її кинуть генерали.

Гудков про можливості російської армії: дивитись відео

Війна закінчиться перемогою України

Гудков переконаний, що 2023 рік стане роком закінчення війни. Вона неодмінно закінчиться перемогою України. Може бути дещо гірший варіант – до кінця 2023 року російська армія знесилиться і буде змушена капітулювати.

Я іншого сценарію не бачу, не розумію, як можна збільшити можливості російської армії, якщо вона всю свою зброю та увесь бойовий потенціал майже витратила, а українська армія його тільки нарощує,

– додав мовець.

Ситуація на Східному напрямку важка