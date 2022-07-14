В Приднестровье есть активность, но второго фронта не будет, – Братчук

Украинцы продолжают опасаться, что россия откроет еще один фронт – из непризнанного Приднестровья. Впрочем, успокаивают представители власти, такой сценарий маловероятен.

Как отметил в утреннем обращении представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, второго фронта не будет. Кроме того, по его словам, в случае любых провокаций Силы обороны Украины дадут достойный отпор оккупантам.

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Второго фронта не будет

Братчук отметил, что в обществе продолжает подниматься вопрос Приднестровья. Мол, Россия готовит второй фронт, который вскоре активизируется на юге. На самом деле, никакой угрозы нет.

Что касается вопроса Приднестровья, который снова почему-то поднимается, то второго фронта не будет. Наши Силы обороны готовы ответить врагу, если он только движется сюда,

– сказал в утреннем обращении представитель Одесской военной администрации.

Он добавил, что на упомянутом направлении действительно есть некоторая активность, однако она показательна и никаких реальных провокаций не наблюдается.

Угроза из Приднестровья

Тема возможного нападения российских войск с территории Приднестровья на Украину или возможные провокации в Молдове обсуждаются в СМИ еще с начала эскалации конфликта зимой. После полномасштабного вторжения России, прогнозы по открытию второго фронта поднимались несколько раз, в том числе во время терактов, которые произошли на территории псевдореспублики в конце апреля.

Так, 25 и 26 апреля на территории непризнанного Приднестровья произошли несколько взрывов. российская сторона сразу принялась искать доказательства "украинского следа". Тогда взрывы раздавались возле "министерства госбезопасности" псевдореспублики, в результате следующих была разрушена радиобашня, транслировавшая российские частоты.

После ряда инцидентов президент Молдовы Майя Санду созвала Совбез страны. После заседания молдавский лидер рассказал, что над возвращением Приднестровья в состав Молдовы власть будет работать исключительно дипломатическим путем.

Санду получила письмо от местного "министерства госбезопасности". В нем говорится, что российская разведка развернула на территорию активную деятельность и пытается втянуть Приднестровье в войну. Из-за провокации большинство населения квазиреспублики покидает территорию, спасаясь от возможной войны.

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