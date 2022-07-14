Як зазначив у ранковому зверненні речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, другого фронту не буде. Крім того, за його словами, в разі будь-яких провокацій Сили оборони України дадуть гідну відсіч окупантам.

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Другого фронту не буде

Братчук зазначив, що у суспільстві продовжує підійматися питання Придністров'я. Мовляв, росія готує другий фронт, який невдовзі активізується на півдні. Насправді ніякої загрози немає.

Що стосується питання Придністров'я, яке знову чомусь підіймається, – то другого фронту не буде. Наші Сили оборони готові відповісти ворогу, якщо він тільки сунеться сюди,

– сказав у ранковому зверненні речник Одеської військової адміністрації.

Він додав, що на згаданому напрямку й справді є деяка активність, проте вона є показовою й жодних реальних провокацій не спостерігається.

Загроза з Придністров'я

Тема можливого нападу російських військ з території Придністров'я на Україну або ймовірні провокації в Молдові обговорюються у ЗМІ ще з початку ескалації конфлікту узимку. Після повномасштабного вторгнення росії, прогнози щодо відкриття другого фронту підіймалася кілька разів, зокрема під час терактів, які відбулися на території псевдореспубліки наприкінці квітня.

Так, 25 та 26 квітня на території невизнаного Придністров'я пролунало декілька вибухів. російська сторона відразу почала шукати докази "українського сліду". Тоді вибухи лунали біля "міністерства держбезпеки" псевдореспубліки, унаслідок наступних була зруйнована радіовежа, яка транслювала російські частоти.

Після низки інцидентів президентка Молдови Майя Санду скликала Радбез країни. Після засідання молдовська лідерка розповіла, що над поверненням Придністров'я до складу Молдови влада працюватиме виключно дипломатичним шляхом.

Наразі Санду отримала лист від місцевого "міністерства держбезпеки". У ньому йдеться, що російська розвідка розвернула на територію активну діяльність та намагається втягнути Придністров'я у війну. Через провокації більшість населення квазіреспубліки залишає територію, рятуючись від можливої ​​війни.

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