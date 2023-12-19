Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко поделился с 24 Каналом своим видением развития ситуации на фронте в 2024 году. По его словам, именно поддержка со стороны западных союзников будет во многом определять успех украинских военных.

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"Я все же сохраняю определенные надежды, что украинские силы могут приятно удивить определенными продвижениями. Шанс для этого может появиться. Но, конечно, многое зависит от нашего обеспечения", – подчеркнул Мусиенко.

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В частности, Украина крайне нуждается в дальнобойном вооружении для ударов по вражеским тылам, чтобы уничтожать аэродромы и другие важные военные объекты.

Защитники в основном будут в активной обороне

"Украинские силы на подавляющем участке фронта будут находиться в активной обороне. Цель будет обессиливать и обескровливать вражеские группировки войск", – считает Мусиенко.

Обратите внимание! Военные достижения можно оценивать не только освобожденной территорией, но и нанесенными потерями противнику. Об этом также заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Тем временем враг, вероятно, постарается достичь определенных тактических достижений. Но многое зависит от того, как оккупанты еще выйдут из этих зимних боев – действительно непростых для них. Им потребуется определенная пауза.

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