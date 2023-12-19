Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко поділився з 24 Каналом своїм баченням розвитку ситуації на фронті 2024 року. За його словами, саме підтримка з боку західних союзників великою мірою визначатиме успіх українських військових.
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"Я все ж таки зберігаю певні сподівання, що українські сили можуть приємно здивувати певними просуваннями. Шанс для цього може з'явитись. Але, звісно, багато чого залежить від нашого забезпечення", – наголосив Мусієнко.
Зокрема, Україна вкрай потребує далекобійного озброєння для ударів по ворожих тилах, щоб знищувати аеродроми та інші важливі військові об'єкти.
Захисники переважно будуть в активній обороні
"Українські сили на переважній ділянці фронту перебуватимуть в активній обороні. Мета буде знесилювати і знекровлювати ворожі угруповання військ", – вважає Мусієнко.
Тим часом ворог, імовірно, намагатиметься досягти певних тактичних здобутків. Але багато чого залежить від того, як окупанти ще вийдуть із цих зимових боїв – насправді непростих для них. Їм буде потрібна певна пауза.
Яким буде наступ ЗСУ 2024 року: останні новини
- У Die Welt написали, що головнокомандувач ЗСУ планує новий наступ 2024 року, оскільки більшість західної техніки ще не було використано. Зокрема, мова про танки Leopard 1.
- Однак Валерій Залужний спростував цю заяву. Він запевнив, що ніколи не сказав би, що планує, адже це не шоу, а війна, ціна якій – людські життя.
- Якщо обережно припустити подальші плани українських військових, то наразі одним з найперспективніших напрямків вважають саме Південь. Просуваючись далі лівобережжям Херсонщини, захисники можуть відрізати сухопутний коридор до окупованого Криму й зрештою звільнити півострів.