Военный эксперт Владислав Селезнев прокомментировал 24 Каналу ситуацию на российско-украинском фронте. По его словам, неизвестно, когда Силы обороны смогут возобновить активные боевые действия.

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"Ответ на этот вопрос напрямую зависит от ресурсных возможностей нашего военно-промышленного комплекса и готовности наших западных партнеров передавать все необходимые составляющие военно-технической помощи", – констатировал Селезнев.

От чего зависит возобновление наступления ВСУ: смотрите видео 24 Канала

Обратите внимание! Одна из основных причин скромных успехов ВСУ во время летней военной кампании – запоздалая и неполная поставка оружия и техники от западных партнеров.

Украине нужно немедленно укрепляться

Быстрейшее развитие инженерных и фортификационных сооружений важно по нескольким причинам.

Во-первых , укрепления облегчат положение украинского войска, потому что в хорошо защищенных сооружениях гораздо легче вести оборонительные бои.

, укрепления облегчат положение украинского войска, потому что в хорошо защищенных сооружениях гораздо легче вести оборонительные бои. Во-вторых, они сохранят жизнь и здоровье наших воинов.

В частности, такие фортификации нужны на горячих направлениях, таких как Авдеевское. Там достаточно угрожающая ситуация для украинских защитников, ведь враг не жалеет своей живой силы. Нашим бойцам важно иметь возможность отойти в любой момент.

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