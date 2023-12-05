Военный эксперт Владислав Селезнев прокомментировал 24 Каналу ситуацию на российско-украинском фронте. По его словам, неизвестно, когда Силы обороны смогут возобновить активные боевые действия.
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"Ответ на этот вопрос напрямую зависит от ресурсных возможностей нашего военно-промышленного комплекса и готовности наших западных партнеров передавать все необходимые составляющие военно-технической помощи", – констатировал Селезнев.
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Украине нужно немедленно укрепляться
Быстрейшее развитие инженерных и фортификационных сооружений важно по нескольким причинам.
- Во-первых, укрепления облегчат положение украинского войска, потому что в хорошо защищенных сооружениях гораздо легче вести оборонительные бои.
- Во-вторых, они сохранят жизнь и здоровье наших воинов.
В частности, такие фортификации нужны на горячих направлениях, таких как Авдеевское. Там достаточно угрожающая ситуация для украинских защитников, ведь враг не жалеет своей живой силы. Нашим бойцам важно иметь возможность отойти в любой момент.
Зима на фронте: последние новости
- Президент Владимир Зеленский в интервью AP сказал, что Украина вступила в новую фазу войны. Он подчеркнул, что этот этап сложен и утомителен.
- Так, непогода препятствует продвижению наземных войск и работе с воздуха. Однако командование учитывает погодный фактор в своих планах, чтобы продолжить наступательные действия зимой.
- В НАТО также уверены, что украинское командование имеет четкий план и уверенно двигается к его реализации. Силы обороны Украины делают все возможное.