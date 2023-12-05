Військовий експерт Владислав Селезньов прокоментував 24 Каналу ситуацію на російсько-українському фронті. За його словами, невідомо, коли Сили оборони зможуть відновити активні бойові дії.

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"Відповідь на це запитання напряму залежить від ресурсних можливостей нашого оборонно-промислового комплексу й готовності наших західних партнерів передавати всі потрібні складові військово-технічної допомоги", – констатував Селезньов.

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Зверніть увагу! Одна з основних причин скромних успіхів ЗСУ під час літньої воєнної кампанії – запізніле й неповне постачання зброї та техніки від західних партнерів.

Україні потрібно негайно укріплюватись

Якнайшвидша розбудова інженерних і фортифікаційних споруд важлива з кількох причин.

По-перше , укріплення полегшать становище українського війська, бо в добре захищених спорудах набагато легше вести оборонні бої.

, укріплення полегшать становище українського війська, бо в добре захищених спорудах набагато легше вести оборонні бої. По-друге, вони збережуть життя й здоров'я наших воїнів.

Зокрема, такі фортифікації потрібні на гарячих напрямках, як-от Авдіївський. Там доволі загрозлива ситуація для українських захисників, адже ворог не шкодує своєї живої сили. Нашим бійцям важливо мати змогу відійти в будь-який момент.

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