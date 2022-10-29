Все прекрасно понимают, что враг если не стремится захватить столицу, то готов нанести немало ущерба ей. Поэтому в Киеве продолжают усиленно готовиться к любому виду угроз, в частности, массированным ракетным ударам по энергетической инфраструктуре.

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Система ПВО в столице существенно совершенствуется

Об этом в интервью рассказал Сергей Попков, руководитель КГВА. Он отметил, что не может точно сказать, сколько военных сейчас вовлечено в защиту столицы. В то же время сказал, что проводится работа по обеспечению частей и подразделений. Тех, кто работает над обороной города от возможного вторжения.

По словам Попкова, в настоящее время проводится усовершенствование системы оборонных рубежей, районов, а также позиций. Кроме того, появятся всевозможные заграждения, в том числе минно-взрывные.

Создана система огневого поражения, существенно усовершенствуется система противовоздушной обороны. Все коммунальные службы города готовы выполнять свои задачи,
– подчеркнул он.

Что ожидает критическую инфраструктуру

В Киеве прекрасно понимают, что по ней оккупанты будут бить в дальнейшем в первую очередь. По словам Попкова, уже есть отдельное поручение. Оно касается организации работы, способствующей устойчивости объектов критической инфраструктуры. Как отметил он, этот вопрос держится на контроле. Также представители военной администрации делают все возможное для минимизации последствий потенциальных атак противника.

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