Усі чудово розуміють, що ворог якщо не прагне захопити столицю, то готовий завдати чимало збитків їй. Тож у Києві продовжують посилено готуватися до будь-якого виду загроз, зокрема масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі.

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Система ППО у столиці суттєво удосконалюється

Про це в інтерв'ю розповів Сергій Попков, керівник КМВА. Він зазначив, що не може точно сказати, скільки військових зараз залучені до захисту столиці. Водночас сказав, що проводиться робота з забезпечення частин і підрозділів. Тих, хто працює над обороною міста від можливого вторгнення.

За словами Попкова, наразі проводиться удосконалення системи оборонних рубежів, районів, а також позицій. Крім того, з'являться всілякі загородження, в тому числі – мінно-вибухові.

Створена система вогневого ураження, суттєво удосконалюється система протиповітряної оборони. Всі комунальні служби міста готові виконувати свої завдання,

– підкреслив він.

Що очікує на критичну інфраструктуру

У Києві чудово розуміють, що по ній окупанти битимуть надалі у першу чергу. Тож, за словами Попкова, уже є окреме доручення. Воно стосується організації роботи, яка сприятиме стійкості об'єктів критичної інфраструктури. Як зазначив він, це питання тримають на контролі. Також представники військової адміністрації роблять усе можливе для мінімізації наслідків потенційних атак ворога.

Україну продовжують посилено захищати

Нагадаємо, що раніше Віталій Кличко розповідав про посилення ППО над Києвом. Він зазначив, що столиця отримала нове обладнання. Його використають для захисту об'єктів енергетичної системи.

Раніше у Пентагоні розповіли, коли Україні слід очікувати системи ППО NASAMS. За словами міністра оборони Ллойда Остіна, їх наша держава отримає на початку листопада.

Хорошими новинами поділився й український міністр оборони. Олексій Резніков зазначив, що Іспанія надасть Україні новий пакет військової допомоги. За словами глави міністерства, "наша співпраця призведе до спільної перемоги".

Водночас в Ізраїлі пояснили, чому Україні не можуть передати ППО. За словами президента Іцхак Герцоґа, держава має певні види озброєння, які не мають експортних версій. А все тому, що Ізраїль боїться, що його розробки потраплять до рук лиходіїв, які зможуть ними скористатися.

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