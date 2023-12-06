Определенная логика в действиях оккупантов все-таки есть, ведь Авдеевка является пригородом Донецка. Как рассказал 24 Каналу военный эксперт и аналитик Андрей Харук, это часть области, которую враг цинично называет так называемой "днр", и хочет полностью захватить.

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Какие задачи выполняют россияне

Российские захватчики обосновывают захват города тем, что якобы освобождают свою территорию. Авдеевка действительно хорошо укреплена. Оккупанты надеются, если им удастся сломать этот наиболее укрепленный пункт, вывести его из общей линии обороны, то дальше они смогут легче продвигаться.

У россиян есть определенная логика в своих рассуждениях и она не сводится только к удовлетворению болезненного самолюбия Владимира Путина и идеологических задач. Также есть определенные прагматические цели,

– подчеркнул Андрей Харук.

Для того чтобы это сделать, оккупанты используют инструменты, которые, по их мнению, оправдали себя в Бахмуте. В начале октября россияне пытались штурмовать Авдеевку, как когда-то Угледар, то есть бросали очень много бронетехники. Но потом перешли к проверенным действиям – штурмам малыми группами пехоты при поддержке артиллерии. Также массово сбрасывают управляемые авиационные бомбы.

"Мэтр за метром они пытаются вытеснять нас с позиций. Фактически имеем войну в стиле Первой мировой – это война пехоты и артиллерии", – отметил Харук.

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Какова цель наступления на Авдеевку

По большей части любое военное действие заключается в достижении не только одной цели. Сразу ставят несколько задач. То же самое можем говорить об Авдеевке.

"Здесь есть идеологическая, политическая цель, а также прагматичная – отбросить украинских позиций подальше от Донецка, чтобы наша артиллерия не могла обстреливать там разные военные объекты", – добавил военный эксперт.

Кроме этого, оккупанты стремятся в стратегическом смысле переломить ход боевых действий на Востоке. Но эту задачу они никак не могут решить.

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