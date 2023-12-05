Об этом 24 Каналу рассказал майор Нацгвардии Денис Нагорный, отметив, что для россиян это норма. Он добавил, что Силы обороны Украины перешли к активной обороне.
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"Позиции могут переходить в день по несколько раз из рук в руки. Ведь уничтожаются позиции непрерывным огнем противника, который сконцентрировал много артиллерии ныне на определенных участках фронта", – сказал Нагорный.
С этим украинская армия пытается бороться благодаря контрбатарейной борьбе. Враг, чтобы отвлечь силы ВСУ из Авдеевского направления, усилил штурмы на Бахмутском. Речь идет о направлениях Андреевки, Клещеевки, Хромового, Богдановки, Спорного и Белогоровки. При этом оккупанты активно применяют подразделения "Шторм-Z".
За эти потери враг не несет ответственности перед своим обществом. Российское общество начинает спрашивать: "А где делись их мужчины?". По факту начинают вылезать те колоссальные потери, которые несет Россия,
– отметил майор Нацгвардии.
Россияне гонят собственную пехоту на украинские пулеметы. Российские солдаты идут по минным полям, которые сами наставили. А сзади ставят заградительные отряды, чтобы их пехота не отступала. Враг загоняет своих военных в ловушку, чтобы иметь хоть какой-то тактический "успех".
Что происходит на фронте: смотрите видео
Фаза войны
Захватчики начали активно применять по 3 – 4 танка и по 2 – 3 БМП. Учитывая, что погода не позволяет использовать колесную технику, враг бросает гусеничную.
"Но на этот случай у нас тоже есть методы борьбы с ними – наши FPV-шники и, конечно, наша артиллерия", – добавил Денис Нагорный.
Если говорить о направлении 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж", то там, по словам майора Нацгвардии, не хватает дронов, "глаз" и вооружения образцов НАТО. В настоящее время война перешла в фазу, когда основную часть задач выполняет пехота и артиллерия.
Хотелось бы больше натовского вооружения. Мы работаем на качество, а не на количество как россияне. Если брать контрбатарейную борьбу, с помощью 3 – 5 боеприпасов удается решить вопрос с артсистемой, ведущей огонь по нашим силам,
– сказал Нагорный.
Тем временем оккупанты наоборот берут количеством и не берегут стволы. Враг просто засыпает большим количеством снарядов.
Ситуация на фронте: главное
- 4 декабря на фронте зафиксировали 73 боевых столкновения. Оккупанты пытаются наступать на разных направлениях. В частности, на Бахмутском, Авдеевском, Запорожском, Купянском, Лиманском и Марьинском.
- Россияне в течение понедельника потеряли 1030 военных. Всего с начала полномасштабной войны украинская армия ликвидировала 333 840 российских вояк.
- Уменьшилось у врага и техники. В частности, на 7 танков, 15 ББМ, 26 артсистем и 3 средства ПВО. Кроме того, ВСУ 4 декабря уничтожили 15 БПЛА оперативно-тактического уровня и 1 крылатую ракету. А еще – 32 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 7 единиц спецтехники.