Про це 24 Каналу розповів майор Нацгвардії Денис Нагорний, зауваживши, що для росіян це є нормою. Він додав, що Сили оборони України перейшли до активної оборони.
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"Позиції можуть переходити в день по декілька разів із рук в руки. Адже знищуються позиції безперервним вогнем противника, який сконцентрував багато артилерії нині на певних ділянках фронту", – сказав Нагорний.
З цим українська армія намагається боротися завдяки контрбатарейній боротьбі. Ворог, аби відволікти сили ЗСУ з Авдіївського напрямку, посилив штурми на Бахмутському. Мовиться про напрямки Андріївки, Кліщіївки, Хромового, Богданівки, Спірного та Білогорівки. При цьому окупанти активно застосовують підрозділи "Шторм-Z".
За ці втрати ворог не несе відповідальність перед своїм суспільством. Суспільство російське починає запитувати: "А де ділися їхні чоловіки?". По факту починають вилазити ті колосальні втрати, які несе Росія,
– зазначив майор Нацгвардії.
Росіяни женуть власну піхоту на українські кулемети. Російські солдати йдуть по мінних полях, які самі ж наставили. А позаду ставлять загороджувальні загони, аби їхня піхота не відступала. Ворог заганяє своїх військових у пастку, аби мати хоч якийсь тактичний "успіх".
Що відбувається на фронті: дивіться відео
Фаза війни
Загарбники почали активно застосовувати по 3 – 4 танки та по 2 – 3 БМП. Зважаючи на те, що погода не дозволяє використовувати колісну техніку, ворог кидає гусеничну.
"Але на цей випадок у нас теж є методи боротьби з ними – наші FPV-шники та, звичайно, наша артилерія", – додав Денис Нагорний.
Якщо говорити про напрямок 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж", то там, за словами майора Нацгвардії, не вистачає дронів, "очей" та озброєння зразків НАТО. Нині війна перейшла у фазу, коли основну частину завдань виконує піхота та артилерія.
Хотілося б більше натівського озброєння. Ми працюємо на якість, а не на кількість як росіяни. Якщо брати контрбатарейну боротьбу, за допомогою 3 – 5 боєприпасів вдається розв'язати питання з артсистемою, яка веде вогонь по наших силах,
– сказав Нагорний.
Тим часом окупанти навпаки беруть кількістю та не бережуть стволи. Ворог просто засипає великою кількістю снарядів.
Ситуація на фронті: головне
- Протягом 4 грудня на фронті зафіксували 73 бойових зіткнення. Окупанти намагаються наступати на різних напрямках. Зокрема, на Бахмутському, Авдіївському, Запорізькому, Куп'янському, Лиманському та Мар'їнському.
- Росіяни протягом понеділка втратили 1030 військових. Загалом від початку повномасштабної війни українська армія ліквідувала 333 840 російських вояк.
- Поменшало у ворога й техніки. Зокрема, на 7 танків, 15 ББМ, 26 артсистем та 3 засоби ППО. Окрім того, ЗСУ 4 грудня знищили 15 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 1 крилату ракету. А ще – 32 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 7 одиниць спецтехніки.