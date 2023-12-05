Про це 24 Каналу розповів майор Нацгвардії Денис Нагорний, зауваживши, що для росіян це є нормою. Він додав, що Сили оборони України перейшли до активної оборони.

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"Позиції можуть переходити в день по декілька разів із рук в руки. Адже знищуються позиції безперервним вогнем противника, який сконцентрував багато артилерії нині на певних ділянках фронту", – сказав Нагорний.

З цим українська армія намагається боротися завдяки контрбатарейній боротьбі. Ворог, аби відволікти сили ЗСУ з Авдіївського напрямку, посилив штурми на Бахмутському. Мовиться про напрямки Андріївки, Кліщіївки, Хромового, Богданівки, Спірного та Білогорівки. При цьому окупанти активно застосовують підрозділи "Шторм-Z".

За ці втрати ворог не несе відповідальність перед своїм суспільством. Суспільство російське починає запитувати: "А де ділися їхні чоловіки?". По факту починають вилазити ті колосальні втрати, які несе Росія,

– зазначив майор Нацгвардії.

Росіяни женуть власну піхоту на українські кулемети. Російські солдати йдуть по мінних полях, які самі ж наставили. А позаду ставлять загороджувальні загони, аби їхня піхота не відступала. Ворог заганяє своїх військових у пастку, аби мати хоч якийсь тактичний "успіх".

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Фаза війни

Загарбники почали активно застосовувати по 3 – 4 танки та по 2 – 3 БМП. Зважаючи на те, що погода не дозволяє використовувати колісну техніку, ворог кидає гусеничну.

"Але на цей випадок у нас теж є методи боротьби з ними – наші FPV-шники та, звичайно, наша артилерія", – додав Денис Нагорний.

Якщо говорити про напрямок 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж", то там, за словами майора Нацгвардії, не вистачає дронів, "очей" та озброєння зразків НАТО. Нині війна перейшла у фазу, коли основну частину завдань виконує піхота та артилерія.

Хотілося б більше натівського озброєння. Ми працюємо на якість, а не на кількість як росіяни. Якщо брати контрбатарейну боротьбу, за допомогою 3 – 5 боєприпасів вдається розв'язати питання з артсистемою, яка веде вогонь по наших силах,

– сказав Нагорний.

Тим часом окупанти навпаки беруть кількістю та не бережуть стволи. Ворог просто засипає великою кількістю снарядів.

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