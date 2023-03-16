Британия в ОБСЕ назвала безумные потери России в боях за Бахмут
Источник:Укринформ
Россия с мая 2022 года пытается захватить Бахмут. В одном только противостоянии за этот город враг понес колоссальные потери. Их назвал представитель Великобритании в ОБСЕ.
Старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс назвал ошеломительные потери врага в боях за Бахмут. Соответствующую цифру он озвучил на заседании Форума по сотрудничеству безопасности в Вене.
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До 30 тысяч убитыми и ранеными
За последнюю неделю мы наблюдали интенсивные боевые действия в то время, как Россия продолжает наступление на Донбассе. Россия несет чрезвычайно большие потери. С мая прошлого года только в районе Бахмута были убиты и ранены от 20 до 30 тысяч вагнеровцев и регулярных российских военных,
– отметил Стаббс.
Он отметил, что столько бойцов страна-агрессор положила, чтобы в общей сложности продвинуться на каких-нибудь 25 километров. Несложно провести калькуляцию, которую за нас сделал Стаббс.
По его словам, на каждый километр, на который продвинулось российское войско в направлении Бахмута, приходится более 800 если не убитых, то раненых бойцов. Большинство из них, что предсказуемо, – бойцы ЧВК "Вагнера".
Стаббс отметил, что Пригожину "становится все труднее пополнять запасы для того, что он назвал "мясорубкой" на Востоке Украины".
Наступление на Бахмут может достигнуть кульминации
- Соответствующее предположение было сделано в Институте по изучению войны. В свежем отчете отметили, что общее наступление вагнеровцев на Бахмут, похоже, близко к своей кульминации.
- Аналитики ссылаются на украинские военные источники. Они заявляют, что заметно сократилось количество обстрелов как в самом городе, так и в его окрестностях. Соответствующая картина наблюдается за последние дни.
- В Институте отметили, что вагнеровцы самостоятельно вряд ли смогут захватить Бахмут. Так что составители отчета предполагают, что наступление наемников, вероятно, все больше приближается к своей кульминации.
- И чтобы это предотвратить, врагу, вероятно, придется привлечь значительные резервы. Аналитики не исключают, что оккупанты это могут сделать. Хотя бы потому, что наблюдается присутствие частей российских воздушно-десантных полков как в самом Бахмуте, так и вокруг города.