День смерти Лукашенко и Путина наступит одновременно, – Яковенко о "втором фронте" с Беларуси
Вопрос вероятного наступления Беларуси на наши территории остается актуальным. Однако четко спрогнозировать, произойдет ли это, пока трудно.
С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину Лукашенко всячески уклонялся от того, чтобы своими людьми воевать в Украине. Он держался около 8 месяцев. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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Он притворяется дураком, но, конечно, не дурак. Лукашенко прекрасно понимает, чем ему это грозит – украинская армия просто утилизирует его армию. И где он будет питаться и ночевать?
Если он останется без своих защитников, сразу же на вертолете прилетит Тихановская, и станет ясно, кого на самом деле поддерживает белорусский народ.
"Эту угрозу он прекрасно понимает, что у него нет никакой поддержки. В отличие от Путина, который имеет поддержку в России"
Да, диктаторы придумали новую историю. Они хотят "смешать" российские и белорусские войска и запустить их в Украину в надежде, что никто не заметит. По мнению Яковенко, даже форма солдат будет иметь одинаковую, и никаких документов при них не будет.
Скорее всего, это последняя хитрость для выживания. Если это произойдет, и большая часть белорусских военнослужащих действительно окажется в Украине, то день смерти Лукашенко и день смерти Путина – это будет одна дата. Или, по крайней мере, лишение свободы обоих этих граждан
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Угроза нападения Беларуси на Украину: оценки экспертов
- Известно, что в настоящее время в Беларуси формируется группировка – Россия перебрасывает туда свои войска. По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, к этому нужно относиться серьезно, и Украина должным образом на это реагирует – укрепляет нашу линию границы. Он также отметил, что Путин просто использует Лукашенко, пытаясь поставить под удар Беларусь, а не Россию.
- Как утверждает военный эксперт Петр Черник, легкомыслить с заявлениями белорусского и российского диктаторов не стоит. Однако за более чем 7 месяцев войны Северный фланг укреплен на самом высоком возможном уровне. По его словам, в случае наступления нападающим точно будет не поздоровиться.
- Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов: белорусы знают, какова будет их судьба в Украине, ведь они уже заходили на территорию нашего государства. Да, потенциальный риск удара со стороны Беларуси и по нашим западным областям, и по Киеву остается. Однако паниковать не нужно, отмечает он. Но мы должны готовиться, чтобы это не застигло нас врасплох.