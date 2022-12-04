Россия накапливает союзные войска в Беларуси: существует ли угроза наступления

Министр обороны России Сергей Шойгу летал в Беларусь, и там вместе со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным подписал договор о "военном сотрудничестве".

Речь идет о совместном командовании войсками, согласно которому армия Беларуси может перейти под контроль российских генералов, что, конечно, вызывает беспокойство в контексте угрозы повторного наступления на Украину с Севера. Однако реализовать это будет не так легко, как кажется. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Перспективы наступления с Беларуси

Он объяснил, что переход белорусской армии непосредственно под контроль российских генералов должен дополнительно согласовываться с руководством Беларуси. То есть, все эти имплементации, подписание и обсуждение документов еще не означает, что россияне сейчас могут отдать приказ о вторжении белорусской армии на территорию Украины.

Более того, по словам Коваленко, пока перспектив для такого наступления как со стороны белорусских войск, так и со стороны того контингента российских оккупантов, который находится на территории Беларуси, нет.

Во-первых, имеющаяся группировка не выглядит боеспособной для осуществления такой масштабной наступательной операции. Во-вторых, не видно и подготовки именно ударной группировки, общей или раздельной, а без полноценной подготовки ни о каком вторжении не может идти речи.

Нужно понимать, что эти "чмобики" не могут реализовать того эффекта, который даже не смогли реализовать 24 февраля 40 батальоно-тактических элитных групп, вторгшихся с территории Беларуси на территорию Украины. Фактически нужно большее количество этого ресурса,

– подчеркнул Коваленко.

На подготовку наступления нужно много времени

Он отметил, что если сейчас и предполагать формирование совместной российско-белорусской ударной группировки, то, с учетом того, что в Беларуси есть примерно 14 тысяч более или менее боеспособного личного состава, а на ее территории находится чуть более 9 тысяч россиян, на подготовку им нужно будет ориентировочно полтора месяца. На формирование такой же группировки исключительно из российской группы войск требуется еще больше времени – более 2 месяцев.

За это время они теоретически смогут накопить штатное количество техники, боекомплекта, разместить полевые госпитали, лагеря и так далее. Однако такие действия не смогут совершаться незаметно.

Это достаточно сложные и энергозатратные процессы, о которых обязательно узнает украинская и международная разведка, а также непосредственно наблюдатели на территории Беларуси. Поэтому как только такие движения начнутся, сразу же появятся сообщения в открытых источниках, а пока что этого не происходит.

Для понимания более 9 тысяч российских оккупантов, которые сейчас находятся на территории Беларуси – это примерно 13 батальонно-тактических групп. Такое количество войск штатно должно иметь на вооружении 459 единиц ББМ, то есть легкой бронированной техники – БТР, БМП и прочего.

На сегодняшний день эта группировка привезла с собой 70 ББМ, то есть штатная недокомплектация – огромная. Если они начнут гнать в Беларусь эту разницу, то есть сотни ББМ, это невозможно будет сделать тайно.

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