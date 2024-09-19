В Третьей штурмовой показали наступление бойцов в Харьковской области
Источник:Третья штурмовая бригада
Третья штурмовая бригада показала наступательные действия в Харьковской области. Наши бойцы там уничтожают оккупантов и выбивают их из региона.
Третья штурмовая бригада показала, как ее бойцы во время наступательных действий бригады атаковала врага.
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Как ВСУ атаковали врага на Харьковщине
Залетели на позиции, чтобы в ближнем бою раздать оккупантам огня. В безостановочной стрельбе бойцы положили личный склад врага, под вражеские разрывы эвакуировали раненых. Потому что силы в тяжелых боях добавляет священное "Украина, святая мать Героев ...",
– рассказали наши военные.
Бойцы показали действия на Харьковщине: смотрите видео
Кстати, представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев рассказал, что россияне не только активно строят оборонительные фортификации вокруг Белгорода, но и активно минируют дамбы в Белгородской области.
Среди прочего – Россия может готовить провокации на гидротехнических сооружениях, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях.