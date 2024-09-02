Какую часть Часового Яра россияне уже оккупировали: в ВСУ дали ответ

После захвата Авдеевки оккупанты активно штурмуют в направлении Часового Яра. Сейчас бои идут уже в самом городе. Врагу удалось взять под контроль отдельные районы. В ВСУ рассказали, какая часть населенного пункта находится под россиянами.

В течение последних месяцев противнику не удалось достичь новых успехов в направлении Часового Яра. Об этом сказал представитель пресс-службы 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин.

Смотрите также Существует ли угроза наступления на Херсон: в ОСУВ "Таврия" ответили

Какая часть Часового Яра – за россиянами

Ранее Полухин заявлял, что под врагом находится 40 процентов территории города. Впрочем, военный исправился. Он ошибочно озвучил неправильную информацию. Сейчас враг удерживает за собой только один микрорайон в восточной части Часового Яра. Около 10 процентов города россияне оккупировали. Впрочем, захваченная территория не дает противнику тактического преимущества, поскольку он практически разрушил тот микрорайон. Кроме того, там очень ограничены укрытия. Именно такое положение диктует им стратегию штурмов украинских позиций. Обычно противник атакует малыми группами.

В то же время ВСУ имеют преимущество в обороне через канал, который является достаточно широким и через него очень хорошо просматриваются движения оккупантов.

Напомним, что Часов Яр является важным стратегическим городом. Его возможная оккупация создаст для россиян новые возможности для продвижения по Донетчине и захвата крупных городских агломераций.