Бои приблизились к админгранице, – ОСУВ "Хортица" о ситуации на Днепропетровщине

ОСУВ "Хортица" опровергло заявления россиян о якобы прорыве на территорию Днепропетровской области. Бои действительно приблизились к админгранице, однако продолжаются в Донецкой области.

Объяснил ситуацию на Днепропетровщине спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Есть ли враг на Днепропетровщине?

Пропагандистские заявления о присутствии армии России в Днепропетровской области не соответствуют действительности. По словам Трегубова, уже более трех недель российская сторона публикует фейки о якобы контроле над территориями области. Однако врага в регионе нет.

Бои приблизились к административной границе, это правда. К отдельным населенным пунктам, которые расположены вблизи Днепропетровщины, однако идут на территории Донецкой области,

– отметил Трегубов.

На вопрос журналистки о деятельности диверсионных групп в этом регионе, военный признал, что теоретически они могут проникать на любую территорию Украины.

Точной информации о присутствии диверсантов в населенных пунктах Днепропетровщины пока в ОСУВ "Хортица" нет.

К слову, Кирилл Буданов заявил, что российские войска намерены продвинуться на 10 километров в глубь Днепропетровской области, чтобы сформировать так называемую буферную зону. В то же время он отметил, что их планы захватить всю Донецкую область до конца года маловероятны.