Российские войска продолжают сосредотачивать свои операции в Донецкой области на востоке Украины, достигая незначительных успехов. Об этом говорится в ежедневном отчете Минобороны Великобритании.
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Оккупанты пытались расширить зоны контроля на северо-запад от Донецка и, скорее всего, ведут борьбу за ряд сел, включая Орловку, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
В разведке отметили, что в последние недели продвижение российских войск замедлилось, вероятно, частично из-за значительных потерь во время боев за Авдеевку.
Ситуация остается нестабильной, дефицит личного состава и боеприпасов в украинских сил, вероятно, ограничивает их способность удерживать позиции,
– говорится в сводке.
Военная помощь от партнеров: что известно
- Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских партнеров мобилизоваться и организовать усиление военной помощи для Украины. Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Берлин передал военную технику на сумму в 28 миллиардов евро. Канцлер Германии призвал партнеров последовать этому примеру.
- Лидеры Европейского Союза собрались на двухдневный саммит в Брюсселе, который продлится с 21 по 22 марта. В центре внимания встречи будет Украина, ожидают, что будут обсуждать возможность передачи доходов от российских активов, которые сейчас заблокированы в ЕС, для поддержки Украины. Сейчас в Европейском Союзе находится около 210 миллиардов евро, которые принадлежат России и остаются недоступными из-за санкций.
- Также стало известно, что к рассмотрению помощи Украине перейдут уже в ближайшее время. Об этом заявил Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. По его словам, приоритетом Конгресса было согласовать бюджет правительства США на 2024, а сейчас эта работа почти завершена.