Російські війська продовжують зосереджувати свої операції в Донецькій області на сході України, досягаючи незначних успіхів. Про це йдеться у щоденному звіті Міноборони Британії.
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Окупанти намагалися розширити зони контролю на північний захід від Донецька і, швидше за все, ведуть боротьбу за низку сіл, включаючи Орлівку, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
У розвідці зазначили, що останніми тижнями просування російських військ сповільнилося, ймовірно, частково через значні втрати під час боїв за Авдіївку.
Ситуація залишається нестабільною, дефіцит особового складу і боєприпасів в українських сил, ймовірно, обмежує їхню здатність утримувати позиції,
– йдеться у зведенні.
Військова допомога від партнерів: що відомо
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських партнерів мобілізуватися та організувати посилення військової допомоги для України. Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Берлін передав військову техніку на суму у 28 мільярдів євро. Канцлер Німеччини закликав партнерів піти за цим прикладом.
- Лідери Європейського Союзу зібралися на дводенний саміт у Брюсселі, який триватиме з 21 по 22 березня. У центрі уваги зустрічі буде Україна, очікують, що обговорюватимуть можливість передачі доходів від російських активів, які зараз заблоковані в ЄС, для підтримки України. Наразі в Європейському Союзі знаходиться близько 210 мільярдів євро, які належать Росії та залишаються недоступними через санкції.
- Також стало відомо, що до розгляду допомоги Україні перейдуть вже найближчим часом. Про це заявив Спікер Палати представників Майк Джонсон. За його словами, пріоритетом Конгресу було погодити бюджет уряду США на 2024, а зараз ця робота майже завершена.