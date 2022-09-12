Пленный оккупант рассказал, как его командование убегало от контрнаступления ВСУ в Харьковской области

Российские военные спешно сбегают из Харьковской области, территорию которой ВСУ освобождают во время наступления. В плен ВСУ попал российский военный, который рассказал, как оккупанты бежали от наступления украинских сил обороны.

ВСУ перехватили и сожгли колонну россиян

20-летний гранатометчик, с марта дислоцировавшийся в Чугуевском районе, сдался в плен, чтобы выжить. По его словам, наступление ВСУ деморализовало российские войска, после чего захватчики отчаялись в победе.

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"За весь период пребывания на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя", – сказал пленник.

Он добавил, что сбежать хотел и командир дивизии полковник Скворцов. Уже 7 сентября, когда началось наступление ВСУ, командиры оккупантов начали бежать.

По словам оккупанта, оставшиеся российские военные якобы не растерялись, собрали колонну и выдвинулись в направлении населенного пункта Шевченково.

Но нас перехватили и колонну сожгли,

– сказал российский военный.

Он подчеркнул, что не сдавшиеся в плен погибли. Поэтому оккупант призвал товарищей сдаваться в плен.

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Наступление ВСУ в Харьковской области: основное

Украинские военные стремительно освобождают территории Харьковской области из-под оккупации россиян. В понедельник, 12 сентября, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил , что на отдельных участках фронта ВСУ вышли к государственной границе с россией.

По состоянию на 11 сентября сообщалось, что ВСУ освободили более 40 населенных пунктов в Харьковской области. Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный информировал, что до выхода на государственную границу осталось 50 километров.

ВСУ освободили немало важных городов. В частности, 10 сентября появилась информация, что удалось деоккупировать Изюм. Также Украинский флаг развевался в Волчанске и Казачьей Лопани, что почти на границе с россией.

Важно отметить, что флаг Украины снова взвился в Купянске, который оккупанты называли центром оккупированной Харьковщины. ВСУ подняли сине-желтый в освобожденной Балаклее.

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