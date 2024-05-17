Проводят зачистку: украинские защитники не дают врагу закрепиться на севере Волчанска
На Харьковщине продолжаются активные бои, а Силы обороны не дают врагу закрепиться. Сейчас украинские бойцы осуществляют зачистку улиц на севере Волчанска.
Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Продолжаются бои
За прошедшие сутки произошло 141 боевое столкновение. Лиховий отметил, что это на полсотни больше, чем неделю назад. В частности, на Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия и совершил 11 атак. Бои шли в районах населенных пунктах Липцы, Старица, Волчанск.
Враг продолжает испытывать огневого поражения с нашей артиллерии и БпЛА. Силы обороны осуществляют зачистку улиц на севере Волчанска, не давая противнику закрепиться,
– сообщил представитель Генштаба.
Также за минувшие сутки оккупанты совершили 4 ракетных и 112 авиаударов, 98 обстрелов из РСЗО.
Зеленский о ситуации на Харьковщине
- Президент Владимир Зеленский провел Ставку в Харькове вчера, 16 мая. Вместе с военным руководством глава государства обсудил перспективы и угрозы боевой ситуации на севере.
- Также президент рассказал, что российские оккупанты дошли только до первой линии обороны на Харьковщине. Эта линия была построена военными под непрерывными обстрелами врага. Зеленский отметил, что бетонные фортификационные сооружения на границе построить было просто невозможно, потому что враг непрерывно обстреливал эту зону и люди погибали от вражеского огня.
- По словам президента, Силы обороны стабилизировали продвижение россиян на севере Харьковской области. Сейчас самая глубокая точка продвижения врага – 10 километров. Оккупанты "остаются там, где они сейчас находятся", продвижений дальше – нет. Кроме того, несколько направлений усилили отдельными батальонами, которые были в резерве, или на других направлениях.