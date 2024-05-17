Проводят зачистку: украинские защитники не дают врагу закрепиться на севере Волчанска

На Харьковщине продолжаются активные бои, а Силы обороны не дают врагу закрепиться. Сейчас украинские бойцы осуществляют зачистку улиц на севере Волчанска.

Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Читайте также Намерены отвоевать часть территории, потерянной в прошлом году, – Каволи о наступлении россиян

Продолжаются бои

За прошедшие сутки произошло 141 боевое столкновение. Лиховий отметил, что это на полсотни больше, чем неделю назад. В частности, на Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия и совершил 11 атак. Бои шли в районах населенных пунктах Липцы, Старица, Волчанск.

Враг продолжает испытывать огневого поражения с нашей артиллерии и БпЛА. Силы обороны осуществляют зачистку улиц на севере Волчанска, не давая противнику закрепиться,

– сообщил представитель Генштаба.

Враг несет существенные потери на Харьковщине. Так, в течение суток на этом участке фронта за минувшие сутки оккупанты потеряли более 320 человек убитыми и ранеными, а также 43 единицы вооружения и военной техники.

Также за минувшие сутки оккупанты совершили 4 ракетных и 112 авиаударов, 98 обстрелов из РСЗО.

Зеленский о ситуации на Харьковщине