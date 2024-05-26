Судя по тому, что вражеская армия не привлекла очень больших сил, то вряд ли Россия преследовала дальновидные цели на Харьковском направлении. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

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"Достигли ли они большего, чем рассчитывали, или меньшего – у меня нет на это ответа. Есть сведения, что враг хотел захватить Волчанск за два дня. Понятно, что не достигли. Потому что Волчанск не смогли захватить до сих пор. В городе продолжаются бои. С другой стороны, есть сведения, что они где-то даже опередили свои графики", – сказал он.

Амбициозных целей враг не ставил

Давид Шарп отметил, что российское наступление изначально имело локальный, отвлекающий характер. В любом случае продвижений врага на Харьковском направлении нет. С другой стороны, незначительные российские резервы были переброшены в эти города. Это говорит о том, что амбициозных целей очень далеко продвинуться захватчики не ставили.

Пока ситуация стабилизировалась. С другой стороны, никогда нельзя зарекаться. На других участках фронта, которые, видимо, более приоритетные, чем Харьковский, продолжаются очень интенсивные боевые действия. Россия от своих планов продвинуться то там, то здесь не отказалась,

– подчеркнул военный обозреватель.

Готовятся ли ВСУ к контрнаступлению на Харьковщине

Издание Bloomberg написало, что ВСУ планируют контрнаступательные действия, чтобы оттеснить российские войска, которые захватили территорию на северо-востоке Харьковской области. Военный обозреватель из Израиля отметил, что для успешного наступления нужны значительное количество резервов, боеспособных частей, которые могут выполнить такие задачи против врага, который уже закрепился.

Напомню, что это сложнее, чем, например, решать оборонительные задачи. Поэтому здесь вопрос, есть ли у украинцев в распоряжении эти силы. Сейчас имею в виду не какие-то локальные контратаки, чтобы отбить позицию, немного отодвинуть врага, захватить или освободить какое-то село. Имею в виду что-то более глобальное на Харьковщине,

– объяснил Давид Шарп.

Для серьезных наступательных операций с дальновидными целями необходимо накопить большое количество вооружений, подготовить значительное количество частей, подразделений, решить проблемы с комплектацией в армии и провести много другой работы. Также многое зависит от военной помощи от стран-партнеров.

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