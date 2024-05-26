Судячи з того, що ворожа армія не залучила дуже великих сил, то навряд чи Росія переслідувала далекоглядні цілі на Харківському напрямку. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.

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"Чи досягнули вони більшого, ніж розраховували, чи меншого – у мене нема на це відповіді. Є відомості, що ворог хотів захопити Вовчанськ за два дні. Зрозуміло, що не досягнули. Бо Вовчанськ не змогли захопити дотепер. У місті тривають бої. З іншого боку, є відомості, що вони десь навіть випередили свої графіки", – сказав він.

Амбіційних цілей ворог не ставив

Давид Шарп зазначив, що російський наступ від початку мав локальний, відволікаючий характер. У будь-якому випадку просувань ворога на Харківському напрямку нема. З іншого боку, незначні російські резерви були перекинуті у ці міста. Це говорить про те, що амбіційних цілей дуже далеко просунутись загарбники не ставили.

Поки ситуація стабілізувалась. З іншого боку, ніколи не можна зарікатись. На інших ділянках фронту, які, мабуть, більш пріоритетні, ніж Харківський, тривають дуже інтенсивні бойові дії. Росія від своїх планів просунутись то там, то тут не відмовилась,

– підкреслив військовий оглядач.

Чи готуються ЗСУ до контрнаступу на Харківщині

Видання Bloomberg написало, що ЗСУ планують контрнаступальні дії, щоб відтіснити російські війська, які захопили територію на північному сході Харківської області. Військовий оглядач з Ізраїлю наголосив, що для успішного наступу потрібні значна кількість резервів, боєздатних частин, які можуть виконати такі завдання проти ворога, який вже закріпився.

Нагадаю, що це складніше, ніж, наприклад, розв’язувати оборонні завдання. Тому тут питання, чи є в українців у розпорядженні ці сили. Зараз маю на увазі не якісь локальні контратаки, щоб відбити позицію, трохи відсунути ворога, захопити або звільнити якесь село. Маю на увазі щось більш глобальне на Харківщині,

– пояснив Давид Шарп.

Для серйозних наступальних операцій з далекоглядними цілями необхідно накопичити велику кількість озброєнь, підготувати значну кількість частин, підрозділів, розв'язати проблеми з комплектацією в армії та провести багато іншої роботи. Також багато залежить від військової допомоги від країн-партнерів.

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