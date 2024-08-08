Враг перебросил в район Волчанска новое подразделение: какая там ситуация

Российские захватчики не оставляют попыток оккупировать хотя бы клочок территории в Харьковской области, в частности в районе Волчанска. Там оккупанты провели ротацию личного состава, перебросив новое подразделение с Луганщины.

В то же время российская армия значительно уменьшила применение боевой авиации в регионе. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев, информирует 24 Канал.

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Какова ситуация в районе Волчанска

Как сообщил Саранцев, сейчас оккупанты стремятся расширить зону контроля в Волчанске и продвигаться флангами. Однако, по его словам, тактика оккупационных войск особо не изменилась.

Единственное изменилось то, что они начали меньше применять авиационную компоненту. К примеру, за вчерашний день авиаударов не наносили,

– рассказал он.

В частности, представитель ОТУ рассказал об уменьшении количества применения авиаударов там. Он пояснил, что скорее всего это связано с тем, что ВСУ ранее нанесли успешные удары по территории аэродрома "Морозовск" в Ростовской области. Там были уничтожены склады с боеприпасами и инфраструктура.

"Мы связываем это с появлением F-16 в украинском небе, с заявлениями президента по усилению ПВО на Харьковщине. Также это может быть связано с тем, что противник авиационную компоненту привлекает на том направлении, который для него сейчас более важным", – отметил представитель.

По его словам, сейчас наиболее важным для врага направлением, в котором регулярно идут ожесточенные бои, является Покровский, что в Донецкой области. К слову, по данным Генштаба, на Харьковском направлении количество атак за минувшие сутки возросло до 3. ВСУ отражали штурмовые действия российской армии возле Волчанска и Тихого.