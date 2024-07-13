Выбиваем врага с жесткими боями, – военный раскрыл, какая ситуация на Харьковском направлении

Россияне несут существенные потери на Харьковском направлении. Однако это не останавливает врага от дальнейших попыток продвинуться дальше.

Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко, подчеркнув, что Силы обороны перебирают тактическую инициативу.

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Как ВСУ выбивают россиян

Федоренко сказал, что за последний год полномасштабной войны не помнит ни одного боевого столкновения, когда бы российские захватчики самостоятельно покинули позицию.

С каждой позиции противника выбивают с жесткими боями, и при штурмах мы имеем встречные бои,

– сказал военный.

К тому же, добавил он, после того, как Силы обороны закрепятся, противник так или иначе пытается выбивать нас с занимаемых позиций. То есть осуществляет штурмовые действия, чтобы восстановить свое положение.

Враг не имеет успеха

Военный отметил, что россияне применяют всю технику, которая есть у них на вооружении. И для выполнения поставленных перед ними задач этой техники достаточно.

Он отметил, что благодаря упорной работе украинских воинов, четко определенным задачам от руководства, поддержке наших международных партнеров и каждого украинца удается разрушать намерения врага и говорить, что ситуация приближена к стабилизированной.

Это означает, что противник не имел успехов – все позиции остались за нами и Силы обороны перебирают тактическую инициативу,

– подчеркнул Федоренко.

Поэтому, добавил он, от каждого украинца зависит то, насколько крепко и мощно смогут воевать Силы обороны. Важны как донаты, так и эффективная работа на своем месте и уплата налогов в госбюджет.