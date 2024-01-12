Наступление из Белгорода: в Харьковской ОВА объяснили, почему это фейк и откуда он взялся

Россияне заявляли о создании "буферной зоны" в Харьковской области. Вскоре после этого сетью распространилась информация о якобы новом наступлении оккупантов на область. Его прокомментировали местные власти.

Российские захватчики неоднократно создавали демонстративные показы своего присутствия в регионе, впрочем, информация о наступлении из Белгорода является фейком. Об этом рассказал Олег Синегубов, передаёт 24 Канал.

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Почему распространился фейк

Глава ОВА рассказал, что несколько дней назад приземлились 4 российских самолета. Тогда паблики сразу распространили информацию, что на них якобы прибыли войска на штурм. Это привело к панике среди людей. Украинские спецподразделения, Служба Безопасности установила, что на самом деле все не так.

Действительно, было приземление этих самолетов, но они привезли снаряды С-300 – это ракеты, которыми потом обстреливали Харьков и нашу территорию,

– рассказал Олег Синегубов.

То есть, с одной стороны, объективные факторы действительно были, но оказалось, что это не штурмовые войска.

Другой пример вам приведу. Несколько дней назад прибыло несколько рот "Шторм-Z", их посадили на БТР, нарисовали буквы Z и пустили кататься вдоль нашей государственной границы, однако на безопасном расстоянии от украинских военных,

– добавил глава ОВА.

Следовательно, все эти жесты оккупантов были лишь демонстративными, чтобы показать, что их войска присутствуют в регионе. Вероятно, это также делалось для того, чтобы обезопасить ВСУ от активных действий в этом направлении.

Что известно о "наступлении" России на Харьков