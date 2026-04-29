Об этом сообщают в Силах беспилотных систем.

Смотрите также Самые большие потери с 2022 года: ВСУ уничтожили и ранили более 100 кадыровцев

Как бойцы СБС сорвали наступление врага?

Вражеские войска планировали прорваться в Запорожской и Харьковской областях, используя легкий транспорт для быстрого перемещения подразделений и обеспечения снабжения. Такой подход должен был бы повысить их мобильность на поле боя и упростить логистические процессы.

Впрочем, бойцы СБС помешали врагу реализовать спланированное. Операторы 429-й отдельной бригады "Ахиллес" разбили транспортные средства противника.

Важно! Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в комментарии 24 Канала отметил, что Украина может удержать Донбасс до начала распада России. На это, говорит, понадобится 3 – 4 года. По его словам, ключевой задачей украинских защитников является уничтожение личного состава противника в режиме активной обороны. Кроме того, для улучшения оборонительных позиций следует проводить контратаки. Еще одной не менее важной задачей является ликвидация экономики России.

Какие еще цели недавно ликвидировали силы СБС?

29 апреля операторы Сил беспилотных систем атаковали два российских вертолета, в частности Ми-28 и Ми-17. Они располагались на полевой взлетно-посадочной площадке в Воронежской области России, что в 150 километрах от линии боевого соприкосновения.

28 апреля 422-й отдельный полк беспилотных систем "Luftwaffe" нанес удар по:

вражескому буксиру,

сухогрузу.

Днем ранее ВСУ атаковали грузовик оккупантов в окрестностях Донецка. Известно, что транспорт перевозил личный состав российской армии.