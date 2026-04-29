Про це повідомляють в Силах безпілотних систем.

Як бійці СБС зірвали наступ ворога?

Ворожі війська планували прорватись у Запорізькій та Харківській областях, використовуючи легкий транспорт для швидкого переміщення підрозділів та забезпечення постачання. Такий підхід мав би підвищити їхню мобільність на полі бою та спростити логістичні процеси.

Втім, бійці СБС завадили ворогу реалізувати сплановане. Оператори 429-ї окремої бригади "Ахіллес" розтрощили транспортні засоби противника.

Важливо! Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у коментарі 24 Каналу зазначив, що Україна може втримати Донбас до початку розпаду Росії. На це, каже, знадобиться 3 – 4 роки. За його словами, ключовим завданням українських оборонців є знищення особового складу противника у режимі активної оборони. Крім того, для покращення оборонних позицій варто проводити контратаки. Ще одним не менш важливими завданням є ліквідація економіки Росії.

Які ще цілі нещодавно ліквідували сили СБС?

29 квітня оператори Сил безпілотних систем атакували два російських гвинтокрила, зокрема Мі-28 та Мі-17. Вони розташовувались на польовому злітно-посадковому майданчику у Воронезькій області Росії, що за 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

28 квітня 422-й окремий полк безпілотних систем "Luftwaffe" завдав удару по:

ворожому буксиру,

суховантажу.

Днем раніше ЗСУ атакували вантажівку окупантів на околицях Донецька. Відомо, що транспорт перевозив особовий склад російської армії.