Россия несет огромные потери в Харьковской области: продвижений врага нет последние 2,5 недели

Силы обороны стабилизировали ситуацию с продвижением врага на Харьковском направлении. За последние 2,5 недели там не зафиксировано продвижений врага.

Об этом в эфире Общественного рассказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады – Юрий Федоренко. Он отметил, что на Харьковском направлении враг несет огромные потери, передает 24 Канал.

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Что с продвижением врага на Харьковском направлении

Юрий Федоренко отметил, что сейчас Россия не имеет какого-либо продвижения вглубь нашего оперативного пространства.

Силы обороны проводят титаническую работу по выбиванию противника с занимаемых позиций. Они просто так не отступают, не оставляют свои позиции,

– сказал военный.

Однако он отметил, что, несмотря на огромные потери личного состава на Харьковском направлении, человеческий ресурс оккупанты оперативно пополняют. Однако эту подготовку россиян командир батальона ударных беспилотников разделил бы на две части.

"ЧВК, вроде "Шторм". Они комплектуются различными категориями населения России: лишенными свободы, антисоциальными элементами, которые имеют невысокий уровень подготовки, но очень высокий уровень принуждения, потому что это расходный материал для противника, с ними делают все, что заблагорассудится", – объяснил Федоренко.

В то же время другая категория – это контрактники российских войск. Здесь, по словам военного, противник делает выводы и лучше готовит личный состав, чем это происходило в 2023 году. Поэтому российские контрактники гораздо лучше имеют уровень обеспечения, чем это было раньше.

До этого в Генштабе ВСУ сообщили, что, по состоянию на 13 часов, продолжаются бои в районе Волчанска. В настоящее время наши воины отбили четыре из пяти штурмов противника.